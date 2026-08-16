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Дуплексы в Коньяалты, Турция

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13 объектов найдено
Дуплекс 5 комнат в Коньяалты, Турция
Дуплекс 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 4/4
$8,72 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/4
Квартиры с видом на горы рядом с пляжем в Анталии в охраняемом комплексе с бассейном Квартир…
$286,170
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Дуплекс 5 комнат в Коньяалты, Турция
Дуплекс 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
$7,38 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Дуплекс 5 комнат в Коньяалты, Турция
Дуплекс 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 5/5
$7,85 млн
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Дуплекс 5 комнат в Коньяалты, Турция
Дуплекс 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 4/4
$8,43 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
$9,87 млн
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TekceTekce
Дуплекс 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 4/4
$15,23 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
$12,20 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Количество этажей 5
Квартиры в проекте курортного типа с бассейнами в Анталии, Коньяалты Предлагаются современны…
$526,316
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Дуплекс 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 4/4
$9,71 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/3
$12,32 млн
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Дуплекс 5 комнат в Коньяалты, Турция
Дуплекс 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 4/5
$540,620
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Дуплекс 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
Меблированная квартира в охраняемом комплексе с бассейном в Хурме, Коньяалты Хурма – развиты…
$261,423
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