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Дуплексы в Коньяалты, Турция

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5 объектов найдено
Дуплекс 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Коньяалты, Турция
Дуплекс 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Коньяалты, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Квартира с Видом на Горы в Комплексе в Коньяалты, Анталия. Недвижимость в Анталии находится …
€101,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом в Коньяалты, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Коньяалты, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Квартиры в Небольшом Комплексе с Бассейном в Коньялты, Хурма Квартиры расположены в микрорай…
€303,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Роскошные Квартиры в Пешей Доступности от Моря в Коньяалты, Хурма Элитные апартаменты находя…
€484,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Роскошные Квартиры в Пешей Доступности от Моря в Коньяалты, Хурма Элитные апартаменты находя…
€282,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Квартиры с Видом на Горы в Коньяалты в Комплексе с Общим Бассейном Квартиры расположены в Ко…
€440,000
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