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Дуплексы в Эюпе, Турция

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6 объектов найдено
Дуплекс 6 комнат в Эюп, Турция
Дуплекс 6 комнат
Эюп, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 351 м²
Количество этажей 6
Квартиры с видом на лес в экологичном комплексе в Стамбуле Квартиры расположены в районе Гёк…
$2,33 млн
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Дуплекс 6 комнат в Эюп, Турция
Дуплекс 6 комнат
Эюп, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
Количество этажей 10
Квартиры в жилом комплексе семейного типа с видом на лес в Стамбуле, в районе Эюпсултан, Али…
$588,780
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Дуплекс 4 комнаты в Эюп, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 6
Квартиры с видом на лес в экологичном комплексе в Стамбуле Квартиры расположены в районе Гёк…
$1,23 млн
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Дуплекс 5 комнат в Эюп, Турция
Дуплекс 5 комнат
Эюп, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Количество этажей 6
Квартиры с видом на лес в экологичном комплексе в Стамбуле Квартиры расположены в районе Гёк…
$1,69 млн
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Дуплекс 5 комнат в Эюп, Турция
Дуплекс 5 комнат
Эюп, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 9
Квартиры на продажу в районе Эюп, Стамбул, в комплексе с богатой инфраструктурой Эти квартир…
$1,15 млн
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Дуплекс 2 комнаты в Эюп, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 2
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Этаж 5
**LOCATION:** Eyüpsultan / ISTANBUL suitable for citizenship    **CONSTRUCTION AREA…
$523,353
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