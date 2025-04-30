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Дуплексы в Айдыне, Турция

Кушадасы
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3 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат в Кушадасы, Турция
Дуплекс 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 289 м²
Этаж 3/3
Квартиры в Кушадасы, Кадынлар Денизи, рядом с пляжем и основными объектами инфраструктуры Кв…
$346,033
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Дуплекс 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Этаж 3/3
Квартиры в Кушадасы, Кадынлар Денизи, рядом с пляжем и основными объектами инфраструктуры Кв…
$293,673
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Дуплекс 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 4/3
Просторные квартиры с видом на поле для гольфа и природу в Кушадасы Кушадасы, расположенный …
$528,877
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Параметры недвижимости в Айдыне, Турция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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