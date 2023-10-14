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Дуплексы в Ускюдар, Турция

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8 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Ускюдар, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Ускюдар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в Ускюдаре Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инф…
€536,000
Дуплекс 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ускюдар, Турция
Дуплекс 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ускюдар, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 355 м²
Количество этажей 6
Квартиры с Уникальным Видом на Море в Стамбуле, Ускюдар. Квартиры с видом на море расположен…
€1,11 млн
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ускюдар, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ускюдар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Количество этажей 6
Квартиры с Уникальным Видом на Море в Стамбуле, Ускюдар. Квартиры с видом на море расположен…
€819,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ускюдар, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ускюдар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 266 м²
Количество этажей 6
Квартиры с Уникальным Видом на Море в Стамбуле, Ускюдар. Квартиры с видом на море расположен…
€819,000
Дуплекс 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Ускюдар, Турция
Дуплекс 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Ускюдар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 403 м²
Количество этажей 1
Роскошная квартира в Ускюдаре с видом на Босфор Комплекс состоит из 20 квартир, расположе…
Цена по запросу
Дуплекс 3 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Ускюдар, Турция
Дуплекс 3 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Ускюдар, Турция
Комнаты 3
Площадь 137 м²
Этаж 5/5
Дуплекс 2+1 в новом комплексе рядом с Босфором в СтамбулеРайон: Стамбул, Юскюдар, Барбарос К…
€646,400
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Ускюдар, Турция
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Ускюдар, Турция
Комнаты 4
Площадь 231 м²
Этаж 5/5
Дуплекс 3+1 в новом комплексе рядом с Босфором в СтамбулеРайон: Стамбул, Юскюдар, Барбарос К…
€922,700
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с сауной, с охраной в Ускюдар, Турция
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с сауной, с охраной
Ускюдар, Турция
Комнаты 5
Площадь 258 м²
Этаж 5/5
Дуплекс 4+1 в новом комплексе рядом с Босфором в СтамбулеРайон: Стамбул, Юскюдар, Барбарос К…
€1,10 млн
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