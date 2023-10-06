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Квартиры с видом на горы в Эгейский регион, Турция

Мугла
199
Измир
140
Бодрум
31
Bayrakli
25
Айдын
25
Tuerkmen Mahallesi
11
Кютахья
10
Konak
9
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53 объекта найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Бодрум, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
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Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Бодрум, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фетхие, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/3
Представлена на продажу красивая квартира, расположенная в городе Фетхие - излюбленном курор…
€190,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Фетхие, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Фетхие, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/3
Добро пожаловать в мир утонченной роскоши и уединенного комфорта в самом сердце города Фетхи…
€210,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фетхие, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 2/3
Представлена на продажу квартира, расположенная в районе Деликташ Фетхие. Район находится в …
€155,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фетхие, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Представлена на продажу квартира в отличном жилом комплексе Оваджика курортного Фетхие. Этот…
€180,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фетхие, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/3
Представлена квартира от застройщика, расположенная всего в 5 минутах от пляжа Чалыш Фетхие.…
€154,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Milas, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Milas, Турция
Комнаты 5
Площадь 364 м²
Количество этажей 2
Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция Предлагаются …
€3,68 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Guelluek, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Guelluek, Турция
Комнаты 3
Площадь 386 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция Предлагаются виллы с больш…
€1,34 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Meselik, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Meselik, Турция
Комнаты 5
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция Роскошный жилой к…
€918,334
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Konak, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€215,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Konak, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€290,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Konak, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€442,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Konak, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Количество этажей 24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€588,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Фетхие, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 2/5
Современная Недвижимость с Видом на Море в Фетхие, Карагёзлер Недвижимость в Фетхие находитс…
€535,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Kemikler, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Kemikler, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Квартиры с Видом на Природу Недалеко от Аэропорта Бодрума в Миласе, Мугла Квартиры с инвести…
€152,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Меблированные Квартиры с Потенциалом Высокого Дохода от Аренды в Фетхие, Оваджик Квартиры ра…
€266,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Milas, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Milas, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3/6
Роскошные Квартиры в Комплексе Среди Природы в Мугле, Милас Современные апартаменты располож…
€149,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Milas, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Milas, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 3/6
Роскошные Квартиры в Комплексе Среди Природы в Мугле, Милас Современные апартаменты располож…
€130,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Bozyer, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Bozyer, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/3
Квартиры для Инвестиций Рядом со Всей Инфраструктурой в Мугле, Фетхие Квартиры расположены в…
€216,000
Квартира 5 спален с балконом, с видом на море, в центре города в Эгейский регион, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с видом на море, в центре города
Эгейский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4/4
Представляю вашему вниманию уникальную квартиру в одном туристическом Районе, Кушадасы.  жК…
€210,000
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с видом на море в Эгейский регион, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с видом на море
Эгейский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 32/32
€1,27 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Измир, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Измир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 30/32
€1,06 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Эгейский регион, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Эгейский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 21/32
€771,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Kayapinar, Турция
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Kayapinar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 10/32
€420,000
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bornova, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bornova, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Предназначен для тех, кто возлагает большие надежды на жизнь; Ikon Tower, которая сочетает в…
€445,000
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bornova, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bornova, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Предназначен для тех, кто возлагает большие надежды на жизнь; Ikon Tower, которая сочетает в…
€483,000
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 313 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€1,59 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€594,846
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€872,365

Типы недвижимости в Эгейский регион

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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