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Квартиры в Чешме, Турция

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18 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Чешме, Турция
Квартира 2 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/6
Проект располагается в районе Измира Чешме,    Проект располагаетсяв  700 метрах до Че…
€440,000
Квартира 2 спальни в Чешме, Турция
Квартира 2 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/6
Проект располагается в районе Измира Чешме,    Проект располагаетсяв  700 метрах до Че…
€381,000
Квартира 1 спальня в Чешме, Турция
Квартира 1 спальня
Чешме, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/6
Проект располагается в районе Измира Чешме,    Проект располагаетсяв  700 метрах до Че…
€240,500
Квартира 1 спальня в Чешме, Турция
Квартира 1 спальня
Чешме, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/6
Проект располагается в районе Измира Чешме,    Проект располагаетсяв  700 метрах до Че…
€204,500
Квартира 1 комната в Чешме, Турция
Квартира 1 комната
Чешме, Турция
Комнаты 1
Этаж 1/6
Проект располагается в районе Измира Чешме,    Проект располагаетсяв  700 метрах до Че…
€13,000
Квартира 1 комната в Чешме, Турция
Квартира 1 комната
Чешме, Турция
Комнаты 1
Этаж 2/6
Проект располагается в районе Измира Чешме,    Проект располагаетсяв  700 метрах до Че…
€123,000
Квартира 2 спальни в Чешме, Турция
Квартира 2 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/4
Жемчужина Эгейского побережья Аяасаранда предлагает недвижимость премиум класса!  Выход на …
€520,000
Квартира 2 спальни в Чешме, Турция
Квартира 2 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Жемчужина Эгейского побережья Аяасаранда предлагает недвижимость премиум класса!  Выход на …
€695,000
Квартира 3 спальни в Чешме, Турция
Квартира 3 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 4
Площадь 326 м²
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Çesme марина...... 2 км. Залив AYA YORGİ ..... 5 км. Образовательно-обуча…
€954,748
Квартира 3 спальни в Чешме, Турция
Квартира 3 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 4
Площадь 279 м²
Расстояние до: Пляж BOYALIK ...... 300 м. Марина ALTIN YUNUS ..... 1 км. Аквапарк AQUA TO…
€971,629
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Чешме, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Чешме, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Cesme is the most beautiful peninsula on the Aegean coast, its value is growing every day. T…
€873,247
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Чешме, Турция
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Чешме, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Realtor Turkey presents an exceptional experience to buy an investment property. This is not…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Чешме, Турция
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Чешме, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
This apartment for sale is located in heart of Izmir’s Cesme. The region is a combination of…
Цена по запросу
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Чешме, Турция
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Чешме, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 165 м²
Удивительная инвестиционная недвижимость всего в одном клике, приезжайте в этот эксклюзивный…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Чешме, Турция
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Чешме, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
We are delighted to offer this new luxury two-bedroom apartment to you! The apartment is loc…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с Luxury Property, с luxury apartments for sale в Чешме, Турция
Квартира 1 спальня с Luxury Property, с luxury apartments for sale
Чешме, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 167 м²
You are at the center of an exclusive life at Folkart Boyalık Çeşme, located close to Çeşme’…
€310,943
Квартира 1 спальня элитную, с Вид на жительство и гражданство в Чешме, Турция
Квартира 1 спальня элитную, с Вид на жительство и гражданство
Чешме, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Çeşme is the most beautiful peninsula in the Aegean, and its value rises every day. Folkart …
€259,456
Квартира 4 спальни элитную, с Вид на жительство и гражданство в Чешме, Турция
Квартира 4 спальни элитную, с Вид на жительство и гражданство
Чешме, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 313 м²
Вы всегда были в поисках новых морей. На новых побережьях. Тем не менее, вы принадлежите зде…
€775,000

Параметры недвижимости в Чешме, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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