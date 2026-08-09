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Квартиры в Чешме, Турция

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20 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Чешме, Турция
Квартира 3 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/5
Просторные квартиры в жилом комплексе с бассейном и лифтом в Чешме Чешме — курортный городок…
$316,773
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Квартира 2 комнаты в Чешме, Турция
Квартира 2 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Измире, Чешме, Рейсдере, рядом с пляжами и Алачаты Чешме — один из самых привлека…
$433,510
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Квартира 2 комнаты в Чешме, Турция
Квартира 2 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/2
Квартиры в Измире, Чешме, Рейсдере, рядом с пляжами и Алачаты Чешме — один из самых привлека…
$389,345
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Чешме, Турция
Квартира 2 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
Квартира в жилом комплексе в пешей доступности от марины и пляжа в Чешме Квартира расположен…
$198,789
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Квартира 2 спальни в Чешме, Турция
Квартира 2 спальни
Чешме, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Çeşme HiddenTale
$213,437
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Квартира 3 комнаты в Чешме, Турция
Квартира 3 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
Квартиры в Измире, Чешме, Рейсдере, рядом с пляжами и Алачаты Чешме — один из самых привлека…
$577,626
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Квартира 4 комнаты в Чешме, Турция
Квартира 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 2/2
Квартиры в Измире, Чешме, Рейсдере, рядом с пляжами и Алачаты Чешме — один из самых привлека…
$833,315
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Квартира в Чешме, Турция
Квартира
Чешме, Турция
Цена от 1.155.000 EUR Продаются роскошные, брендированные апартаменты и виллы с видом на …
$1,35 млн
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Квартира 3 комнаты в Чешме, Турция
Квартира 3 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Измире, Чешме, Рейсдере, рядом с пляжами и Алачаты Чешме — один из самых привлека…
$733,364
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Квартира 4 комнаты в Чешме, Турция
Квартира 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Измире, Чешме, Рейсдере, рядом с пляжами и Алачаты Чешме — один из самых привлека…
$1,08 млн
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Квартира 3 спальни в Чешме, Турция
Квартира 3 спальни
Чешме, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Çeşme HiddenTale
$286,622
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Квартира 3 комнаты в Чешме, Турция
Квартира 3 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Этаж 1/5
Просторные квартиры в жилом комплексе с бассейном и лифтом в Чешме Чешме — курортный городок…
$421,979
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Квартира 5 комнат в Чешме, Турция
Квартира 5 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 313 м²
Вы всегда были в поисках новых морей. На новых побережьях. Тем не менее, вы принадлежите зде…
$814,718
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Квартира 4 комнаты в Чешме, Турция
Квартира 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 6
Современная резиденция с видом на море, бассейнами и спа-центром, Измир, Турция Предлагаютс…
$855,499
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Квартира 2 комнаты в Чешме, Турция
Квартира 2 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Çeşme is the most beautiful peninsula in the Aegean, and its value rises every day. Folkart …
$272,753
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Квартира 5 комнат в Чешме, Турция
Квартира 5 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Резиденция с бассейнами и садами в 300 метрах от пляжа, Измир, Турция Резиденция располагае…
$1,36 млн
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Квартира 2 комнаты в Чешме, Турция
Квартира 2 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 167 м²
You are at the center of an exclusive life at Folkart Boyalık Çeşme, located close to Çeşme’…
$326,879
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Квартира 4 спальни в Чешме, Турция
Квартира 4 спальни
Чешме, Турция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Измир, курортный город Чешме - самый красивый полуостров на Эгейском побережье, его ценность…
$807,528
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Квартира 4 комнаты в Чешме, Турция
Квартира 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 279 м²
Расстояние до: Пляж BOYALIK ...... 300 м. Марина ALTIN YUNUS ..... 1 км. Аквапарк AQUA TO…
$1,03 млн
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Квартира 4 комнаты в Чешме, Турция
Квартира 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 326 м²
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Çesme марина...... 2 км. Залив AYA YORGİ ..... 5 км. Образовательно-обуча…
$1,02 млн
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