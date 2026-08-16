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Квартиры в Cigli, Турция

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7 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Cigli, Турция
Квартира 3 комнаты
Cigli, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/9
Новые квартиры с видом на город в Чигли, Измир Измир — это современный и хорошо развитый гор…
$261,423
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Квартира 2 комнаты в Cigli, Турция
Квартира 2 комнаты
Cigli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/8
Квартиры в комплексе в престижном районе Чигли в Измире Квартиры находятся в районе Чигли, н…
$223,250
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Квартира 4 комнаты в Cigli, Турция
Квартира 4 комнаты
Cigli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 4/14
Квартиры с панорамным видом на море, лес и город в Чигли, Измир Эти квартиры расположены на …
$272,491
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Квартира 3 комнаты в Cigli, Турция
Квартира 3 комнаты
Cigli, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 3/8
Квартиры в комплексе в престижном районе Чигли в Измире Квартиры находятся в районе Чигли, н…
$446,501
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Квартира 4 комнаты в Cigli, Турция
Квартира 4 комнаты
Cigli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 2/9
Новые квартиры с видом на город в Чигли, Измир Измир — это современный и хорошо развитый гор…
$345,865
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Квартира 3 комнаты в Cigli, Турция
Квартира 3 комнаты
Cigli, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 3/14
Квартиры с панорамным видом на море, лес и город в Чигли, Измир Эти квартиры расположены на …
$129,555
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Квартира 2 комнаты в Cigli, Турция
Квартира 2 комнаты
Cigli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/14
Квартиры с панорамным видом на море, лес и город в Чигли, Измир Эти квартиры расположены на …
$115,095
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