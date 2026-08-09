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Квартиры с бассейном в Эгейском регионе, Турция

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Измир
13
Бодрум
8
Мугла
276
Айдын
130
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17 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Фетхие, Турция
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Квартира 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/4
В древние времена Фетхие был известен как Телмессос, «земля огней». Безусловно, самый яркий …
$286,170
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Квартира 3 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/3
Продажа 🏠 Эксклюзивная недвижимость под управлением Swissôtel в Гюндогане В престижном…
$1,06 млн
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Квартира 3 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2/1
Regnum Golf & Country Club Bodrum На полуострове Бодрум это первый 18-луночное  природное…
$380,000
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 2 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Новый бутик-проект всего в 26 метрах от пляжа и береговой линии   Приватная резиденция…
$238,037
НДС
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Квартира 3 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
Квартира в Центре Бодрума с панорамным видом на город , море и замок Святого Петра Компле…
$480,000
НДС
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Пентхаус 6 комнат в Фетхие, Турция
Пентхаус 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Здесь редкое сочетание, которое сложно найти в одном объекте: море перед глазами, лес рядом,…
$1,49 млн
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INEST HOMES
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Квартира 4 спальни в Kizilagac, Турция
Квартира 4 спальни
Kizilagac, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 253 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$1,62 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира в Менёмен, Турция
Квартира
Менёмен, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Обнимите прибрежную жизнь с этими потрясающими апартаментами с видом на море, расположенными…
$140,382
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Квартира 2 комнаты в Фетхие, Турция
Квартира 2 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
Представьте: до моря всего 280 метров, утренние прогулки по знаменитому пляжу Чалыш, свежий …
$342,999
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INEST HOMES
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Квартира 5 спален в Kizilagac, Турция
Квартира 5 спален
Kizilagac, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 253 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$1,99 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 3 спальни в Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 253 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$1,06 млн
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 3 спальни в Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Расположенные в Ялыкаваке, одном из самых престижных районов Бодрума, эти свойства расположе…
$1,13 млн
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Квартира 3 комнаты в Konak, Турция
Квартира 3 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 25
ID IZ 2049 Жилая недвижимость в сердце Измира. Идеальное расположение, вид на море. Супер…
$419,851
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Квартира 2 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 2 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
ID BD 1968 Апартаменты у моря в одном из центральных районов города Предлагаем уникаль…
$230,000
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Квартира 2 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 2 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
ID BD 12776 Этот уникальный в своём роде жилой комплекс находится недалеко от заповедника…
$250,000
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Квартира 4 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
ID BD 771 Эксклюзивные апартаменты в комплексе De Luxe класса Предлагаем вашему вниман…
$419,851
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Квартира 4 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2
ID BD 1718 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Апартаменты с видом на озеро в заповеднике полуострова Бодрум…
$145,333
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Типы недвижимости в Эгейском регионе

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Эгейском регионе, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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