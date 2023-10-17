Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Мармарис
  5. Квартиры

Квартиры в Мармарис, Турция

трехкомнатные
7
Квартира В архив
Очистить
8 объектов найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Мармарис, Турция
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл премиум класса, Мармарис, Турция Предлагаются виллы с бассейнами. Площа…
€682,285
Квартира 3 спальни с terrassa в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни с terrassa
Мармарис, Турция
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Предлагаем вашему вниманию просторную квартиру в Мармарисе (Турция) на берегу моря недорого.…
€350,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с tech в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с tech
Мармарис, Турция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Квартира-дуплекс в центре Мармариса и в пешей доступности до пристани для яхт и рынка. Дом 2…
€422,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с Pool, с terrassa в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни с мебелью, с Pool, с terrassa
Мармарис, Турция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Жилой комплекс расположен в Армуталане, возле Государственной больницы, недалеко от торговог…
€430,000
Квартира 3 спальни с Pool в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни с Pool
Мармарис, Турция
Количество спален 3
Площадь 147 м²
Новый комплекс апартаментов в исторической части города! Восхитительное окружение и непосред…
€235,000
Квартира 3 спальни с Pool, с terrassa в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни с Pool, с terrassa
Мармарис, Турция
Количество спален 3
Площадь 133 м²
Апартаменты в комплексе класса «люкс», расположенном в центральной части туристического горо…
€220,000
Квартира с Pool, с terrassa в Мармарис, Турция
Квартира с Pool, с terrassa
Мармарис, Турция
Площадь 135 м²
Жилой комплекс модерн-дизайна в центре города Мармарис! На территории комплекса имеется бас…
€216,000
Квартира 3 спальни с Pool, с terrassa в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни с Pool, с terrassa
Мармарис, Турция
Количество спален 3
Площадь 92 м²
Апартаменты находятся в престижном районе Мармариса и предлагают отличную возможность для от…
€200,000
Realting.com
Перейти