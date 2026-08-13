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Квартиры в Мармарисе, Турция

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трехкомнатные
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8 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Мармарис, Турция
Квартира 3 комнаты
Мармарис, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/3
$9,30 млн
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Квартира 3 спальни в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни
Мармарис, Турция
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Представлена на продажу квартира вторичного рынка, расположенная в курортном городе Мармарис…
$280,724
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Квартира 3 спальни в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни
Мармарис, Турция
Количество спален 3
Площадь 75 м²
Местоположение: Находится в Сариана, Мармарис, всего в 600 метрах от моря и марины, обеспечи…
$380,410
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Квартира 3 спальни в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни
Мармарис, Турция
Количество спален 3
Площадь 75 м²
Представлена на продажу квартира вторичного рынка, расположенная в курортном городе Мармарис…
$286,454
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Квартира 5 спален в Мармарис, Турция
Квартира 5 спален
Мармарис, Турция
Количество спален 5
Площадь 170 м²
Представляем вашему вниманию уникальное предложение – просторная и современная двухуровневая…
$602,698
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Квартира 3 спальни в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни
Мармарис, Турция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Расположение: Расположенный всего в 800 метрах от моря и в 800 метрах от марины, этот дуплек…
$429,680
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Квартира 3 спальни в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни
Мармарис, Турция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Этаж 1
Добро пожаловать в Hatipirimi — спокойный и современный уголок Анталии, где комфорт и стиль …
$386,254
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Квартира 4 комнаты в Мармарис, Турция
Квартира 4 комнаты
Мармарис, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл премиум класса, Мармарис, Турция Предлагаются виллы с бассейнами. Площа…
$718,835
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