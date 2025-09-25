Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Guzelbahce
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Guzelbahce, Турция

Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Guzelbahce, Турция
Квартира 2 комнаты
Guzelbahce, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Квартиры с бассейном в Измире, Гюзельбахче, рядом со школой и всей инфраструктурой Гюзельбах…
$229,075
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Guzelbahce, Турция
Квартира 3 комнаты
Guzelbahce, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
Квартиры с бассейном в Измире, Гюзельбахче, рядом со школой и всей инфраструктурой Гюзельбах…
$265,493
Оставить заявку
Пентхаус 5 комнат в Guzelbahce, Турция
Пентхаус 5 комнат
Guzelbahce, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/2
Квартиры с видом на природу в Измире рядом с объектами инфраструктуры Гюзельбахче - одно из …
$415,860
Оставить заявку
Tut TravelTut Travel
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти