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Купить двухуровневая квартира в Эгейском регионе, Турция

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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Karsiyaka, Турция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 4/2
ЗАГОЛОВОК: Двухуровневая квартира 3+1 в Бостанлы, Каршияка – подходит для ипотеки, 250 м²…
Цена по запросу
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Агентство
Алтынчаг Недвижимость
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Кушадасы, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Кушадасы, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
База Гольф клуба за городом Кушадасы. Уединённое тихое место. УК сдаёт под ключ. Ин…
$139,377
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Параметры недвижимости в Эгейском регионе, Турция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
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