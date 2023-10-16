Купить двухуровневая квартира в Эгейском регионе, Турция

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Многоуровневые квартиры в Эгейский регион, Турция

Многоуровневые квартиры В архив
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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bornova, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bornova, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект ра…
€1,26 млн
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы в Kusadasi, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы
Kusadasi, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
База Гольф клуба за городом Кушадасы. Уединённое тихое место. УК сдаёт под ключ. Ин…
€130,000

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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