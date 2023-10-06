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Квартиры возле озера в Эгейский регион, Турция

Мугла
199
Измир
140
Бодрум
31
Bayrakli
25
Айдын
25
Tuerkmen Mahallesi
11
Кютахья
10
Konak
9
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2 объекта найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Meselik, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Meselik, Турция
Комнаты 5
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция Роскошный жилой к…
€918,334
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Бодрум, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Бодрум, Турция
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Т…
€182,000

Типы недвижимости в Эгейский регион

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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