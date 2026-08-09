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Квартиры возле озера в Эгейском регионе, Турция

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Измир
13
Бодрум
8
Мугла
276
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130
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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Didim, Турция
Квартира 4 комнаты
Didim, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 5
МОДЕРН ВОХНАНЛАГ В ДИДИМ СТРАНДНАХ, ЗЕНТРАЛЬНАЯ МЕРБЛИКАНемецкий брокер §34c Прием - безопас…
$312,101
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Агентство
ISB Global Immobilien
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Квартира 5 комнат в Kuyucak Mevkii, Турция
Квартира 5 комнат
Kuyucak Mevkii, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция Роскошный жилой к…
$996,445
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Квартира 3 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Т…
$189,332
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Типы недвижимости в Эгейском регионе

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