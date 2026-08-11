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Квартиры в Karabaglar, Турция

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3 объекта найдено
Квартира в Karabaglar, Турция
Квартира
Karabaglar, Турция
Площадь 201 м²
$1,96 млн
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Квартира 3 комнаты в Karabaglar, Турция
Квартира 3 комнаты
Karabaglar, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/9
Квартиры с видом на город в новом здании в Измире в районе Полигон Эти квартиры расположены …
$178,336
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Квартира 2 комнаты в Karabaglar, Турция
Квартира 2 комнаты
Karabaglar, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/9
Квартиры с видом на город в новом здании в Измире в районе Полигон Эти квартиры расположены …
$120,808
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