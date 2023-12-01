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Квартиры в Torbali, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Torbali, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Torbali, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
-We present you a project surrender 2024 apartments 3+1 and 4+1 134 luxury apartm…
€351,000
в месяц
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Квартира 3 спальни в Torbali, Турция
Квартира 3 спальни
Torbali, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
I present to your attention apartments in the developing area of ​​Izmir Torbala. Featu…
€89,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Языки общения: English, Русский, Türkçe

Параметры недвижимости в Torbali, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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