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Квартиры в Кушадасы, Турция

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55 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 2 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/7
Квартиры с видом на море, горы и город в комплексе в Кушадасы Квартиры расположены прямо на …
$207,100
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Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/7
Квартиры с видом на море, горы и город в комплексе в Кушадасы Квартиры расположены прямо на …
$333,661
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Квартира 2 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 2 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/6
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном недалеко от пристани для яхт Кушадасы Кварт…
$452,597
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 2 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Новые квартиры в комплексе с бассейном в Кушадасы Эти современные квартиры находятся в споко…
$120,808
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Квартира 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 4/5
Квартиры в комплексе с бассейном и охраной рядом с пристанью для яхт Кушадасы Предлагаемые н…
$416,070
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Пентхаус 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 1
Квартиры в комплексе с бассейном в пешей доступности от пляжа в Кушадасы, Турция Современные…
$288,332
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Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2/5
Новые квартиры в комплексе с бассейном в Кушадасы Эти современные квартиры находятся в споко…
$167,981
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Квартира 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/5
Квартиры с видом на море в охраняемом комплексе с бассейном в Кушадасы, Айдын Эти великолепн…
$337,583
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Квартира 2 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 2 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/3
Просторные квартиры с видом на море и природу в Кушадасы, Айдын Кушадасы – это прибрежный го…
$142,388
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Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
Квартиры в комплексе в пешей доступности от пляжа в Кушадасы, Айдын Стильные квартиры находя…
$278,934
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Квартира в Sogucak, Турция
Квартира
Sogucak, Турция
Площадь 416 м²
$5,75 млн
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Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/4
$7,85 млн
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Квартира 2 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 2 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
Новая квартира 1+1 в Кушадасы, на Кадынларденизи (Женский пляж) Квартира для проживания расп…
$177,216
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Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 1/6
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном недалеко от пристани для яхт Кушадасы Кварт…
$590,094
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Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/3
Квартиры в Кушадасы, Кадынлар Денизи, рядом с пляжем и основными объектами инфраструктуры Кв…
$221,973
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Квартира 2 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 2 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/3
Квартиры с видом на море в охраняемом комплексе с бассейном в Кушадасы, Турция Эти стильные …
$123,586
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Квартира 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 140 м²
Этаж 1
Квартиры в комплексе с бассейном в пешей доступности от пляжа в Кушадасы, Турция Современные…
$345,998
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Квартира 2 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 2 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/3
Квартиры с видом на море в охраняемом комплексе с бассейном в Кушадасы, Турция Эти стильные …
$130,829
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Квартира 2 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 2 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 1/3
Квартиры в Кушадасы, Кадынлар Денизи, рядом с пляжем и основными объектами инфраструктуры Кв…
$157,626
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Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/5
Квартиры с видом на море в охраняемом комплексе с бассейном в Кушадасы, Айдын Эти великолепн…
$273,913
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Квартира 2 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 2 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
Просторные новые квартиры в закрытом комплексе с бассейном в Кушадасы Эти недавно построенны…
$137,284
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Квартира 2 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 2 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Новые квартиры в комплексе с бассейном в Кушадасы Эти современные квартиры находятся в споко…
$137,284
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Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/3
Квартиры в Кушадасы, Кадынлар Денизи, рядом с пляжем и основными объектами инфраструктуры Кв…
$210,347
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Пентхаус 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 3/3
Квартиры с видом на море в охраняемом комплексе с бассейном в Кушадасы, Турция Эти стильные …
$187,711
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Квартира 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 3/4
$8,25 млн
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Квартира 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Этаж 2/6
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном недалеко от пристани для яхт Кушадасы Кварт…
$945,297
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Квартира в Кушадасы, Турция
Квартира
Кушадасы, Турция
Площадь 600 м²
$12,09 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 5/5
Качественные квартиры в новом жилом комплексе с бассейном и лифтом в Кушадасы Качественные к…
$276,133
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Квартира 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 2/3
Квартиры на главной дороге в Кушадасы рядом с международными школами Кушадасы — исторический…
$129,444
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Пентхаус 7 комнат в Кушадасы, Турция
Пентхаус 7 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Этаж 5/6
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном и охраной в Кушадасы Квартиры находятся в с…
$458,974
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