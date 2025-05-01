Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эгейский регион
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в Эгейском регионе, Турция

Измир
17
Бодрум
8
Мугла
319
Миляс
92
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
66 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 13/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
$837,552
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Bayrakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Bayrakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
The Project is located in the central part of the city, 720 meters from the sea, this magica…
$332,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 12/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
$832,251
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Karsiyaka, Турция
Квартира 2 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/5
Welcome to Trademark projects   ? TRADEMARK SENSE project  of ADNAN KILIÇOĞLU , one of…
$264,322
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Karsiyaka, Турция
Квартира 2 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Welcome to Trademark projects   ? TRADEMARK SENSE project  of ADNAN KILIÇOĞLU , one of…
$268,585
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 5/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
$678,523
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 5/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
$667,921
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Bayrakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Bayrakli, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 20/26
The project is located in Izmir Bayrakl region 26 floors 226 residential property …
$298,352
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Torbali, Турция
Квартира 4 комнаты
Torbali, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
-We present you a project surrender 2024 apartments 3+1 and 4+1 134 luxury apartmen…
$385,029
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Bayrakli, Турция
Квартира 4 комнаты
Bayrakli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
$920,031
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Чешме, Турция
Квартира 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 279 м²
The Project is located near the world-famous Çeşme bays, beaches and marinas. Folkart Boyalı…
$918,000
Оставить заявку
Пентхаус в Konak, Турция
Пентхаус
Konak, Турция
Площадь 587 м²
Этаж 31/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
$4,77 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Борнова, Турция
Квартира 2 комнаты
Борнова, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 5/9
Trademark Pi Bornova, расположенный на участке площадью 8400 м², состоит из двух блоков, вкл…
$249,169
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Борнова, Турция
Квартира 2 комнаты
Борнова, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 9/9
Trademark Pi Bornova, расположенный на участке площадью 8400 м², состоит из двух блоков, вкл…
$205,829
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Bayrakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Bayrakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/26
The project is located in Izmir Bayraklı 26 floors 226 residential property For ea…
$198,902
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Bayrakli, Турция
Квартира 5 комнат
Bayrakli, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 313 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
$1,68 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Kayapinar, Турция
Квартира 3 комнаты
Kayapinar, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 10/32
$472,228
Оставить заявку
Многоуровневые квартиры 5 комнат в Bayrakli, Турция
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Bayrakli, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Welcome to Trademark projects   ? TRADEMARK B612 project  of ADNAN KILIÇOĞLU , one of …
$700,399
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 10/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
$821,649
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Bayrakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Bayrakli, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Shall we embrace the city with the sun that will rise to your home in four seasons? You w…
$294,429
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Karsiyaka, Турция
Квартира 2 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/5
Welcome to Trademark projects   ? TRADEMARK SENSE project  of ADNAN KILIÇOĞLU , one of…
$260,059
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 5/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
$800,445
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Bayrakli, Турция
Квартира 4 комнаты
Bayrakli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
$627,348
Оставить заявку
Квартира 6 комнат в Эгейский регион, Турция
Квартира 6 комнат
Эгейский регион, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 32/32
$1,42 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 19/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
$879,960
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Bayrakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Bayrakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Shall we embrace the city with the sun that will rise to your home in four seasons? You w…
$188,728
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Karsiyaka, Турция
Квартира 2 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/5
Welcome to Trademark projects   ? TRADEMARK SENSE project  of ADNAN KILIÇOĞLU , one of…
$260,059
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 4/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
$789,843
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Konak, Турция
Квартира 5 комнат
Konak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Этаж 10/24
Престижный жилой комплекс в самом СЕРДЦЕ г. Измира! Проект состоит из 4 корпусов, и включ…
$927,588
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 3/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
$784,542
Оставить заявку

Типы недвижимости в Эгейском регионе

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Эгейском регионе, Турция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти