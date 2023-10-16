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Пентхаусы в Эгейский регион, Турция

Мугла
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7 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Akyarlar, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Akyarlar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3
Меблированная Квартира в Бодруме в Шаговой Доступности от Пляжа Квартира расположена в район…
€135,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Derekoey, Турция
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Derekoey, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Просторные Квартиры в Шаговой Доступности от Центра Гюмюшлюка в Бодруме Квартиры расположены…
€377,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Bogazici, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Bogazici, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
Квартиры с Видом на Море и Озеро в Бодруме, Адабюкю Предлагаемые на продажу квартиры находят…
€222,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка в Derekoey, Турция
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Derekoey, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/2
Квартиры в Бодруме в Центре Района Акьярлар Современные апартаменты расположены в районе Акь…
€325,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером в Derekoey, Турция
Пентхаус 2 спальни с кондиционером
Derekoey, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Отдельные Квартиры с Садами или Террасами в Проекте "Karya Bodrum" в Бодруме, Гюмюшлюк Кварт…
€369,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Goeltuerkbuekue, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Goeltuerkbuekue, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 2/2
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Бодруме, Гёльтюркбюкю Район Гольтюркбюку – одно из любимы…
€452,000
Пентхаус 3 спальни с видом на море в Эгейский регион, Турция
Пентхаус 3 спальни с видом на море
Эгейский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Район İkicesmelik обеспечивает доступ к магазинам и паркам, где вы можете совершать покупки …
€130,000

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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