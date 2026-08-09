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Пентхаусы в Эгейском регионе, Турция

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Мугла
9
Бодрум
3
Айдын
7
Миляс
3
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17 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 1
Квартиры в комплексе с бассейном в пешей доступности от пляжа в Кушадасы, Турция Современные…
$288,332
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Пентхаус 3 комнаты в Миляс, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
Пентхаусы с видом на море в Бодруме, Адабюкю, рядом с аэропортом Адабюкю с его чистейшим воз…
$167,981
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Пентхаус 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 5/5
Качественные квартиры в новом жилом комплексе с бассейном и лифтом в Кушадасы Качественные к…
$276,133
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус 4 комнаты в Фетхие, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Современные квартиры в центре Хисароню, Фетхие Фетхие, расположенный в провинции Мугла, явля…
$329,450
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Пентхаус 6 комнат в Фетхие, Турция
Пентхаус 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Здесь редкое сочетание, которое сложно найти в одном объекте: море перед глазами, лес рядом,…
$1,49 млн
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Агентство
INEST HOMES
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Пентхаус 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 3/3
Квартиры с видом на море в охраняемом комплексе с бассейном в Кушадасы, Турция Эти стильные …
$187,711
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Пентхаус 5 комнат в Konak, Турция
Пентхаус 5 комнат
Konak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 276 м²
Этаж 45/46
Квартиры с видом на море и город в Измире, Конак, рядом с метро Конак — один из ключевых рай…
$1,76 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Ula, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Ula, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
Квартиры в Мугле, Эсентепе, в охраняемом комплексе с полуолимпийским бассейном Эсентепе в Ул…
$174,572
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Пентхаус 3 комнаты в Бодрум, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
Квартира с уникальным видом и террасой рядом с пляжем в Бодруме, Тургутрейс Квартира находит…
$501,750
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Пентхаус 4 комнаты в Бодрум, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Квартиры с 3 спальнями и системой «умный дом» в Гюмюшлюке, Бодрум Квартиры расположены в рай…
$401,045
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Пентхаус 4 комнаты в Бодрум, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Этаж 3/3
Новые квартиры на престижном побережье Бодрума Квартиры на продажу находятся в районе Торба …
$1,14 млн
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Пентхаус 5 комнат в Кушадасы, Турция
Пентхаус 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 1/3
Просторные квартиры с видом на море и природу в Кушадасы, Айдын Кушадасы – это прибрежный го…
$512,595
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Пентхаус 7 комнат в Кушадасы, Турция
Пентхаус 7 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Этаж 5/6
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном и охраной в Кушадасы Квартиры находятся в с…
$458,974
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Пентхаус 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 5/5
Новые квартиры в комплексе с бассейном в Кушадасы Эти современные квартиры находятся в споко…
$189,543
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Пентхаус 4 комнаты в Эгейский регион, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Эгейский регион, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Район İkicesmelik обеспечивает доступ к магазинам и паркам, где вы можете совершать покупки …
$141,122
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Пентхаус 2 комнаты в Kargicak, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 1/7
Что вы получаете: Комплекс на берегу Средиземного моря, в тихом районе Каргыджак. О строите…
$161,350
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Пентхаус 5 комнат в Kargicak, Турция
Пентхаус 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 1/8
Что вы получаете: Апартаменты на берегу Средиземного моря, в тихом районе Каргыджак. О ст…
$328,264
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Параметры недвижимости в Эгейском регионе, Турция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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