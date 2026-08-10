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Квартиры в Менёмене, Турция

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6 объектов найдено
Квартира 6 спален в Менёмен, Турция
Квартира 6 спален
Менёмен, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Это 4-этажное здание расположено в оживленном районе Бейоглу Стамбула, одном из самых востре…
$646,786
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Квартира 3 комнаты в Менёмен, Турция
Квартира 3 комнаты
Менёмен, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/4
Готовая к заселению новая квартира с видом на город в Измире Измир по праву считается одним …
$115,575
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Квартира 8 спален в Менёмен, Турция
Квартира 8 спален
Менёмен, Турция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Расположенный в Бейоглу, одном из самых ярких и стратегических районов на европейской сторон…
$2,01 млн
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LDV InvestLDV Invest
Квартира в Менёмен, Турция
Квартира
Менёмен, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Обнимите прибрежную жизнь с этими потрясающими апартаментами с видом на море, расположенными…
$140,382
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Квартира 5 комнат в Менёмен, Турция
Квартира 5 комнат
Менёмен, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 147 м²
Количество этажей 12
Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция Предлагаются квартиры с балко…
$419,078
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Квартира 4 комнаты в Менёмен, Турция
Квартира 4 комнаты
Менёмен, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Количество этажей 12
Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, …
$233,508
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