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Квартиры в Menemen, Турция

трехкомнатные
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6 объектов найдено
Квартира 4 спальни с террасой, с тренажерным залом, с Lift в 30 Agustos Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с террасой, с тренажерным залом, с Lift
30 Agustos Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 147 м²
Количество этажей 12
Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция Предлагаются квартиры с балко…
€402,850
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с детской площадкой в Atatuerk Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с детской площадкой
Atatuerk Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Площадь 117 м²
Количество этажей 12
Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, …
€224,466
Квартира 3 спальни в Menemen, Турция
Квартира 3 спальни
Menemen, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
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€389,600
Квартира 3 спальни в Menemen, Турция
Квартира 3 спальни
Menemen, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
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€307,000
Квартира 2 спальни в Menemen, Турция
Квартира 2 спальни
Menemen, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
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€209,400
Квартира 1 спальня в Menemen, Турция
Квартира 1 спальня
Menemen, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
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€161,000

Параметры недвижимости в Menemen, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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