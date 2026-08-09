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Квартиры в Милясе, Турция

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64 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Комплекс класса люкс в тихом, элитном районе К…
$149,110
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Квартира 2 комнаты в Миляс, Турция
Квартира 2 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/3
Квартиры с видом на море рядом с аэропортом в Бодруме, Мугла Район Дёрттепе — один из быстро…
$137,284
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Пентхаус 3 комнаты в Миляс, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
Пентхаусы с видом на море в Бодруме, Адабюкю, рядом с аэропортом Адабюкю с его чистейшим воз…
$167,981
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TekceTekce
Квартира 1 комната в Миляс, Турция
Квартира 1 комната
Миляс, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Восхождение в Эсенюрте, Ваджра Золото покорит ваше сердце своим превосходным расположением, …
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Миляс, Турция
Квартира 3 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Квартиры с видом на озеро в Адабюкю, Бодрум, с системой "умный дом" Квартиры расположены в р…
$189,543
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Квартира 3 комнаты в Dorttepe, Турция
Квартира 3 комнаты
Dorttepe, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2/2
Квартира с 2 спальнями с видом на озеро в комплексе недалеко от аэропорта в Бодрум Район Дёр…
$126,016
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Квартира 3 комнаты в Миляс, Турция
Квартира 3 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/3
Квартиры с видом на море рядом с аэропортом в Бодруме, Мугла Район Дёрттепе — один из быстро…
$151,403
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Квартира 3 комнаты в Миляс, Турция
Квартира 3 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Квартира с видом на море в Бодруме, Адабюкю, рядом с аэропортом Адабюкю — это живописный рай…
$202,702
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Квартира 1 комната в Миляс, Турция
Квартира 1 комната
Миляс, Турция
Число комнат 1
Количество спален 6
Площадь 340 м²
Расположенный всего в 5 минутах езды от побережья и моря, Морской дворец предлагает мирную ж…
$1,32 млн
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Квартира 3 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 3 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Просторную трехкомнатную квартиру на первой береговой линии в одном из сам…
$311,634
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Квартира 3 комнаты в Миляс, Турция
Квартира 3 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/3
Инвестиционная квартира рядом с пристанью Гюллюк в Миласе, Мугла Эта стильная квартира распо…
$184,977
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Квартира 3 комнаты в Миляс, Турция
Квартира 3 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Недвижимость по разумной цене в окружении природы в Миласе, Мугла Недвижимость в Миласе расп…
$186,133
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Квартира 2 комнаты в Gulluk, Турция
Квартира 2 комнаты
Gulluk, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
Современная резиденция с аквапарком и рестораном в зеленом спокойном районе, Бодрум, Турция …
$483,732
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Элитная недвижимость в комплексе премиум класс…
$149,110
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Квартира 3 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 3 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в комплексе премиум класса в район…
$299,333
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в шаговой доступности от Средиземн…
$158,012
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Квартира 3 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 3 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в инвестиционном комплексе класса …
$272,626
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Квартира 3 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 3 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Премиум комплекс в тихом районе Каргыджак. О строительстве: Проект осущес…
$354,971
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 1/5
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Премиальный комплекс вилл и а…
$192,508
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/6
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в элитном комплек…
$324,926
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты 1+1 в комплексе с инфраструктурой …
$172,478
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Квартира 5 комнат в Kuyucak Mevkii, Турция
Квартира 5 комнат
Kuyucak Mevkii, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция Роскошный жилой к…
$996,445
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Квартира 3 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 3 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новые апартаменты в комплексе класса люкс в ра…
$190,560
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Апартаменты с панорамным видом на море в новом комплексе района Каргыджак.…
$150,223
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Квартира 3 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 3 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/14
Что вы получаете: Предлагаем уютную квартиру с планировкой 2+1, которая расположена в комфор…
$191,357
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Квартира 4 комнаты в Миляс, Турция
Квартира 4 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 175 м²
Меблированные квартиры с системой «умный дом» в Адабюкю До того, как район Адабюкю стал изве…
$1,41 млн
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/5
Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты различных планировок в новом элитном проекте …
$210,312
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/6
Для аренды Что вы получаете: Апартаменты 1+1 в новом комплексе, c видом на бассейн и море в…
$159,125
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 1/10
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Элитный комплекс с панорамным…
$139,095
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/6
Для инвестиций Что вы получаете: Новые апартаменты в комплексе с инфраструктурой, в тихом, …
$179,154
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