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Квартиры в Урле, Турция

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Урла, Турция
Квартира 3 комнаты
Урла, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 1/2
$14,59 млн
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Квартира 6 комнат в Урла, Турция
Квартира 6 комнат
Урла, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 494 м²
Количество этажей 2
Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция Резиден…
$2,15 млн
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Квартира 7 комнат в Урла, Турция
Квартира 7 комнат
Урла, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Процесс продажи особняков Laila 2, ставших символом İzmir G ü zelbah ç e, начался на втором …
$1,10 млн
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