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Квартиры в Urla, Турция

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3 объекта найдено
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Урла, Турция
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Урла, Турция
Комнаты 7
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла…
€2,38 млн
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом в Урла, Турция
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Урла, Турция
Комнаты 6
Площадь 494 м²
Количество этажей 2
Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция Резиден…
€2,04 млн
Квартира 5 спален с Покупка недвижимости в Iskele, Турция
Квартира 5 спален с Покупка недвижимости
Iskele, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Процесс продажи особняков Laila 2, ставших символом İzmir G & uuml; zelbah & ccedil; e, нача…
€1,04 млн

Параметры недвижимости в Urla, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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