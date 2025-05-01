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Квартиры с садом в Эгейском регионе, Турция

Измир
17
Бодрум
8
Мугла
319
Миляс
92
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35 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Konak, Турция
Квартира 5 комнат
Konak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 196 м²
Количество этажей 33
Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра город…
$1,26 млн
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Квартира 4 комнаты в Мармарис, Турция
Квартира 4 комнаты
Мармарис, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл премиум класса, Мармарис, Турция Предлагаются виллы с бассейнами. Площа…
$718,835
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Квартира 7 комнат в Dagbelen, Турция
Квартира 7 комнат
Dagbelen, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 425 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция Предлагаются…
$6,18 млн
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Квартира 5 комнат в Kuyucak Mevkii, Турция
Квартира 5 комнат
Kuyucak Mevkii, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция Роскошный жилой к…
$996,445
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Квартира 5 комнат в Чешме, Турция
Квартира 5 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Резиденция с бассейнами и садами в 300 метрах от пляжа, Измир, Турция Резиденция располагае…
$1,36 млн
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Квартира 4 комнаты в Фетхие, Турция
Квартира 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Новая вилла с бассейном в закрытой резиденции, Фетхие, Турция Предлагается вилла со стеклян…
$679,096
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Квартира 5 комнат в Олюдениз, Турция
Квартира 5 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Современные виллы премиум класса с садами, Олюдениз, Турция Предлагаются виллы со стеклянны…
$653,944
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Квартира 6 комнат в Бодрум, Турция
Квартира 6 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция Предлагаются элитные виллы …
$1,26 млн
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Квартира 4 комнаты в Фетхие, Турция
Квартира 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Комплекс меблированных вилл с двумя бассейнами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция Предлагают…
$790,177
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Квартира 3 комнаты в Konak, Турция
Квартира 3 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 24
Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция Предлагаются кв…
$454,747
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Квартира 3 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Т…
$189,332
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Квартира 4 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2
ID BD 1718 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Апартаменты с видом на озеро в заповеднике полуострова Бодрум…
$145,333
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Квартира 2 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 2 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
ID BD 12776 Этот уникальный в своём роде жилой комплекс находится недалеко от заповедника…
$250,000
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Квартира 13 комнат в Бодрум, Турция
Квартира 13 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 13
Количество спален 11
Площадь 497 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция Предлагаются виллы с …
$3,14 млн
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Квартира 3 комнаты в Konak, Турция
Квартира 3 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 25
ID IZ 2049 Жилая недвижимость в сердце Измира. Идеальное расположение, вид на море. Супер…
$419,851
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Квартира 3 комнаты в Олюдениз, Турция
Квартира 3 комнаты
Олюдениз, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 4
Новый закрытый жилой комплекс с бассейнами, Олюдениз, Турция Резиденция располагает состоит…
$291,760
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Квартира 4 комнаты в Kuyucak Mevkii, Турция
Квартира 4 комнаты
Kuyucak Mevkii, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Б…
$1,15 млн
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Квартира 4 комнаты в Фетхие, Турция
Квартира 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха недалеко от пляжа, в центре Фетхие, Турция Предл…
$632,142
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Квартира 3 комнаты в Gumusluk, Турция
Квартира 3 комнаты
Gumusluk, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейном в 500 метах от моря, Бодрум, Турция Предлагаются новые квартир…
$433,630
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Квартира 3 комнаты в Konak, Турция
Квартира 3 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 38
Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция…
$647,057
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Квартира 4 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
Новая экологичная резиденция с бассейнами, садами и торговым центром, Бодрум, Турция Предла…
$288,812
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Квартира 4 комнаты в Олюдениз, Турция
Квартира 4 комнаты
Олюдениз, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Олюдениз, Турция Предлагаются виллы с крыты…
$716,723
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Квартира 6 комнат в Урла, Турция
Квартира 6 комнат
Урла, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 494 м²
Количество этажей 2
Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция Резиден…
$2,15 млн
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Квартира 5 комнат в Фетхие, Турция
Квартира 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Меблированная вилла с бассейном в центре Фетхие, Турция Предлагается вилла с садом и бассей…
$916,606
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Квартира 4 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
ID BD 771 Эксклюзивные апартаменты в комплексе De Luxe класса Предлагаем вашему вниман…
$419,851
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Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 163 м²
Количество этажей 35
Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, И…
$478,518
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Квартира 2 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 2 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
ID BD 1968 Апартаменты у моря в одном из центральных районов города Предлагаем уникаль…
$230,000
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Квартира 3 комнаты в Gundogan, Турция
Квартира 3 комнаты
Gundogan, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 6
Резиденция с собственным пляжем и бассейнами на первой линии у моря, Бодрум, Турция Предлаг…
$1,14 млн
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Квартира 4 комнаты в Фетхие, Турция
Квартира 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 254 м²
Количество этажей 4
Комплекс вилл с бассейнами и террасами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция Предлагаются виллы…
$737,499
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Квартира 5 комнат в Gocek, Турция
Квартира 5 комнат
Gocek, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 698 м²
Количество этажей 5
Резиденция премиум класса Nidapark Gocek с парком и бассейнами в историческом центре Фетхие,…
$3,16 млн
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Типы недвижимости в Эгейском регионе

пентхаусы
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трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Эгейском регионе, Турция

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с террасой
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с видом на море
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