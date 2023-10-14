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Квартиры в Bornova, Турция

трехкомнатные
5
Квартира В архив
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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bornova, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bornova, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Предназначен для тех, кто возлагает большие надежды на жизнь; Ikon Tower, которая сочетает в…
€445,000
Квартира 3 спальни в Bornova, Турция
Квартира 3 спальни
Bornova, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
The residential complex also has a children's pool, a swimming pool, security, video surve…
€480,000
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bornova, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bornova, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Предназначен для тех, кто возлагает большие надежды на жизнь; Ikon Tower, которая сочетает в…
€483,000
Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bornova, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bornova, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект ра…
€1,27 млн
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