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Квартиры в Борновой, Турция

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9 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Борнова, Турция
Квартира 2 комнаты
Борнова, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/15
Квартиры в комплексе с обширной инфраструктурой в Измире Борнова – быстро развивающийся райо…
$199,945
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Квартира 1 спальня в Борнова, Турция
Квартира 1 спальня
Борнова, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Расположенные в центральном районе Измира Борновы, эти современные апартаменты предлагают уд…
$157,929
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Квартира 1 комната в Борнова, Турция
Квартира 1 комната
Борнова, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Хотите получать пассивный доход в долларах без хлопот? Ваш шанс — апартаменты TRYP by Wyndha…
$152,200
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Борнова, Турция
Квартира 3 комнаты
Борнова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 3/15
Квартиры в комплексе с обширной инфраструктурой в Измире Борнова – быстро развивающийся райо…
$291,339
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Квартира 4 комнаты в Борнова, Турция
Квартира 4 комнаты
Борнова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 3/15
Квартиры в комплексе с обширной инфраструктурой в Измире Борнова – быстро развивающийся райо…
$421,979
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Квартира 3 комнаты в Борнова, Турция
Квартира 3 комнаты
Борнова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/5
Квартиры на продажу в комплексе с бассейном в Борнове, Измир Борнова — один из самых быстрор…
$232,377
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Квартира 4 комнаты в Борнова, Турция
Квартира 4 комнаты
Борнова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 1/5
Квартиры на продажу в комплексе с бассейном в Борнове, Измир Борнова — один из самых быстрор…
$273,913
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Квартира 4 комнаты в Борнова, Турция
Квартира 4 комнаты
Борнова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
FOLKART INCITY is just a few minutes away from everything that Uğur Schools makes Izmir what…
$280,285
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Студия 1 комната в Naldoken Mahallesi, Турция
Студия 1 комната
Naldoken Mahallesi, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Отельные номера в Рэдиссон Выкуп номера возможен как со стороны руководителя, так и долям…
$37,500
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