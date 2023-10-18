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Квартиры в Didim, Турция

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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Didim, Турция
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Didim, Турция
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Прекрасные дуплекс-апартаменты в лучшем районе города Дидим, в окружении сосновых рощ. Дом с…
€198,000
Квартира 1 спальня с Pool, с terrassa в Didim, Турция
Квартира 1 спальня с Pool, с terrassa
Didim, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Новый ЖК с видом на море и всего в 1 минуте ходьбы от пляжа станет самым престижным комплекс…
€413,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с Pool, с terrassa в Didim, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с Pool, с terrassa
Didim, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Новый жилой комплекс отличных апартаментов и вилл в Дидиме, популярном районе Акбюк. Комплек…
€370,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с Pool, с terrassa в Didim, Турция
Квартира 3 спальни с мебелью, с Pool, с terrassa
Didim, Турция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Прекрасные дублекс-апартаменты в лучшем районе города Дидим, расположенного в окружении сосн…
€325,000

Параметры недвижимости в Didim, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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