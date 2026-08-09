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Квартиры с видом на море в Эгейском регионе, Турция

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Измир
13
Бодрум
8
Мугла
276
Айдын
130
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94 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Фетхие, Турция
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Квартира 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/4
В древние времена Фетхие был известен как Телмессос, «земля огней». Безусловно, самый яркий …
$286,170
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Квартира 2 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 2 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/7
Квартиры с видом на море, горы и город в комплексе в Кушадасы Квартиры расположены прямо на …
$207,100
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Квартира 5 комнат в Бодрум, Турция
Квартира 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
Квартиры с панорамным видом на море, личными бассейнами и садами в Гюмюшлюке, Бодрум, Турция…
$802,338
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/7
Квартиры с видом на море, горы и город в комплексе в Кушадасы Квартиры расположены прямо на …
$333,661
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Квартира 4 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Роскошные квартиры на берегу моря с собственным пляжем в Бодруме Предлагаем роскошные кварти…
$1,20 млн
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Квартира 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 4/5
Квартиры в комплексе с бассейном и охраной рядом с пристанью для яхт Кушадасы Предлагаемые н…
$416,070
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Квартира 4 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Квартиры с панорамным видом на море и собственными садами в Бодруме, Конаджик Квартиры на пр…
$838,632
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Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 1/6
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном недалеко от пристани для яхт Кушадасы Кварт…
$590,094
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Квартира 2 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 2 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/3
Просторные квартиры с видом на море и природу в Кушадасы, Айдын Кушадасы – это прибрежный го…
$142,388
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Квартира 3 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Квартиры в проекте на первой береговой линии с видом на море и частным пляжем в Ялыкаваке, Б…
$978,066
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Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2/3
Просторные квартиры с видом на море и природу в Кушадасы, Айдын Кушадасы – это прибрежный го…
$240,350
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Квартира 2 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 2 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Просторные квартиры с собственным пляжем и уникальным видом на море в Бодруме, Кючюкбюк Квар…
$635,663
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Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 337 м²
Этаж 1/38
Квартиры с видом на море в комплексе рядом с метро в Измире Квартиры расположены в районе Ко…
$1,28 млн
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Квартира 3 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/3
Продажа 🏠 Эксклюзивная недвижимость под управлением Swissôtel в Гюндогане В престижном…
$1,06 млн
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Квартира 4 комнаты в Didim, Турция
Квартира 4 комнаты
Didim, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 5
МОДЕРН ВОХНАНЛАГ В ДИДИМ СТРАНДНАХ, ЗЕНТРАЛЬНАЯ МЕРБЛИКАНемецкий брокер §34c Прием - безопас…
$312,101
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ISB Global Immobilien
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Квартира 5 комнат в Бодрум, Турция
Квартира 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Количество этажей 1
Квартиры в привилегированном проекте в Бодруме, Тюркбюкю, на первой береговой линии Предлага…
$3,11 млн
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Квартира 4 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
Недвижимость с видом на море рядом с пристанью в Ялыкаваке, Бодрум Недвижимость расположена …
$1,00 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Миляс, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
Пентхаусы с видом на море в Бодруме, Адабюкю, рядом с аэропортом Адабюкю с его чистейшим воз…
$167,981
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Квартира 3 комнаты в Konak, Турция
Квартира 3 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 16/46
Квартиры с видом на море и город в Измире, Конак, рядом с метро Конак — один из ключевых рай…
$763,030
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Квартира 3 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 2/2
Квартиры с видом на море и природу в охраняемом комплексе в Бодруме, Мугла Бодрум — одно из …
$337,583
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Квартира 4 комнаты в Karsiyaka, Турция
Квартира 4 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 8/8
Новая просторная квартира с видом на море на побережье в районе Каршияка, Измир Эта квартира…
$1,00 млн
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Квартира 2 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 2 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Квартиры в проекте на первой береговой линии с видом на море и частным пляжем в Ялыкаваке, Б…
$752,626
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Квартира 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/5
Квартиры с видом на море в охраняемом комплексе с бассейном в Кушадасы, Айдын Эти великолепн…
$337,583
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Квартира 4 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Шикарные квартиры с видом на море в комплексе с бассейном в Бодруме Шикарные квартиры распол…
$416,070
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Квартира 3 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
Квартира в Центре Бодрума с панорамным видом на город , море и замок Святого Петра Компле…
$480,000
НДС
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Квартира 2 комнаты в Konak, Турция
Квартира 2 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 12/34
Квартира с видом на море и общим бассейном рядом с метро в Конаке, Измир Квартира расположен…
$199,945
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Квартира 4 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 2/2
Недвижимость с видом на море рядом с пристанью в Ялыкаваке, Бодрум Недвижимость расположена …
$1,15 млн
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Квартира 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 1/5
Квартиры в комплексе с бассейном и охраной рядом с пристанью для яхт Кушадасы Предлагаемые н…
$310,897
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Пентхаус 6 комнат в Фетхие, Турция
Пентхаус 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Здесь редкое сочетание, которое сложно найти в одном объекте: море перед глазами, лес рядом,…
$1,49 млн
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Агентство
INEST HOMES
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Квартира 3 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
Квартиры с видом на море и природу в Бодруме, Мугла Квартиры с красивым видом на море и прир…
$703,665
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Типы недвижимости в Эгейском регионе

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Эгейском регионе, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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