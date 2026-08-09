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Квартиры в Фетхие, Турция

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24 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Фетхие, Турция
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Квартира 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/4
В древние времена Фетхие был известен как Телмессос, «земля огней». Безусловно, самый яркий …
$286,170
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Пентхаус 4 комнаты в Фетхие, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Современные квартиры в центре Хисароню, Фетхие Фетхие, расположенный в провинции Мугла, явля…
$329,450
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Пентхаус 6 комнат в Фетхие, Турция
Пентхаус 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Здесь редкое сочетание, которое сложно найти в одном объекте: море перед глазами, лес рядом,…
$1,49 млн
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Фетхие, Турция
Квартира 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
Элегантные квартиры в крупном жилом комплексе в Фетхие, Турция Квартиры находятся в спокойно…
$295,686
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Квартира 2 комнаты в Фетхие, Турция
Квартира 2 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/3
Элегантные квартиры в качественном проекте в центре Фетхие Фетхие – это регион, который прив…
$134,615
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Квартира 2 комнаты в Фетхие, Турция
Квартира 2 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
Представьте: до моря всего 280 метров, утренние прогулки по знаменитому пляжу Чалыш, свежий …
$342,999
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Квартира 2 комнаты в Фетхие, Турция
Квартира 2 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
Элегантные квартиры в крупном жилом комплексе в Фетхие, Турция Квартиры находятся в спокойно…
$243,506
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Квартира 2 комнаты в Фетхие, Турция
Квартира 2 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 3
Квартиры в проекте с общим бассейном в шаговой доступности от пляжа в Фетхие, Мугла Роскошны…
$160,357
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Квартира 4 комнаты в Фетхие, Турция
Квартира 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Закрытый комплекс вилл в 600 метрах от пляжа, Фетхие, Турция Резиденция располагает бассейн…
$754,551
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Квартира 2 комнаты в Фетхие, Турция
Квартира 2 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/3
Продажа квартиры 1+1 в Фетхие, Новый комплекс в чальшь   Наш ЖК идеально подходит для …
$195,107
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Квартира 4 комнаты в Фетхие, Турция
Квартира 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха недалеко от пляжа, в центре Фетхие, Турция Предл…
$632,142
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Квартира 2 комнаты в Фетхие, Турция
Квартира 2 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 5
Апартаменты премиум класса в закрытой резиденции с бассейном, Фетхие, Турция Резиденция рас…
$180,342
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Квартира 3 комнаты в Олюдениз, Турция
Квартира 3 комнаты
Олюдениз, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 4
Новый закрытый жилой комплекс с бассейнами, Олюдениз, Турция Резиденция располагает состоит…
$291,760
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Квартира 4 комнаты в Фетхие, Турция
Квартира 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с бассейном, Фетхие, Турция Предлагается вилла с балконами и живописным видом…
$545,380
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Квартира 5 комнат в Gocek, Турция
Квартира 5 комнат
Gocek, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 698 м²
Количество этажей 5
Резиденция премиум класса Nidapark Gocek с парком и бассейнами в историческом центре Фетхие,…
$3,16 млн
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Квартира 5 комнат в Олюдениз, Турция
Квартира 5 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Современные виллы премиум класса с садами, Олюдениз, Турция Предлагаются виллы со стеклянны…
$653,944
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Квартира 5 комнат в Олюдениз, Турция
Квартира 5 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 191 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейнами, Фетхие, Турция Предлагаются качественные трехэтажные вилл…
$503,033
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Квартира 4 комнаты в Фетхие, Турция
Квартира 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Новая вилла с бассейном в закрытой резиденции, Фетхие, Турция Предлагается вилла со стеклян…
$679,096
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Квартира 6 комнат в Фетхие, Турция
Квартира 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 429 м²
Количество этажей 4
Новые меблированные виллы с панорамными видами и бассейнами, Фетхие, Турция Предлагаются ви…
$1,58 млн
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Квартира 4 комнаты в Фетхие, Турция
Квартира 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 254 м²
Количество этажей 4
Комплекс вилл с бассейнами и террасами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция Предлагаются виллы…
$737,499
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Квартира 4 комнаты в Фетхие, Турция
Квартира 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейнами в лесу, Фетхие, Турция Предлагаются виллы с бассейнами, ба…
$1,76 млн
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Квартира 4 комнаты в Олюдениз, Турция
Квартира 4 комнаты
Олюдениз, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Олюдениз, Турция Предлагаются виллы с крыты…
$716,723
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Квартира 4 комнаты в Фетхие, Турция
Квартира 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Комплекс меблированных вилл с двумя бассейнами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция Предлагают…
$790,177
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Квартира 5 комнат в Фетхие, Турция
Квартира 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Меблированная вилла с бассейном в центре Фетхие, Турция Предлагается вилла с садом и бассей…
$916,606
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