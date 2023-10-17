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Квартиры в Konak, Турция

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10 объектов найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Konak, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Konak, Турция
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Количество этажей 24
Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция Предлагаются кв…
€437,137
Квартира 4 спальни с террасой, с тренажерным залом, с детской площадкой в Konak, Турция
Квартира 4 спальни с террасой, с тренажерным залом, с детской площадкой
Konak, Турция
Комнаты 5
Площадь 197 м²
Количество этажей 32
Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция Рези…
€1,24 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Konak, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Konak, Турция
Комнаты 4
Площадь 163 м²
Количество этажей 35
Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, И…
€418,952
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Konak, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Этаж 5/35
Новые Квартиры Рядом с Инфраструктурой в Измире, Конак. Новые квартиры в Измире, Конак, нахо…
€633,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Konak, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 313 м²
Этаж 23/35
Новые Квартиры Рядом с Инфраструктурой в Измире, Конак. Новые квартиры в Измире, Конак, нахо…
€1,60 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Konak, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€213,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Konak, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€287,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Konak, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€436,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Konak, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Количество этажей 24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€580,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 24/24
Престижный жилой комплекс в самом СЕРДЦЕ г. Измира !    Проект состоит из 4 корпусов, …
€648,212
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