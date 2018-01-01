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Современный жилой комплекс Rawayana

Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
;
5
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Описание Описание
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О комплексе

Современный жилой комплекс Rawayana состоит из нескольких частей и включает 22 виллы премиум класса площадью от 410 до 665 кв.м., кондоминиум с 108 квартирами, отель с 140 номерами и торгово-развлекательный комплекс. Во всех виллах с 4-6 спальнями есть собственный частный бассейн.

На территории жилого комплекса расположены тренажёрный зал и фитнес-центр, 3 бассейна с панорамным видом на море, батутный центр, школа и детский сад. Большой торгово-развлекательный центр является центром притяжения района. Здесь расположены супермаркет, десятки магазинов, рестораны, британский паб, спа-центр и косметологический салон.

Комплекс расположен в районе Раваи, всего в 2 минутах пешком от оживлённой набережной пляжа Раваи со знаменитым рынком морепродуктов. В 5-10 минутах езды находятся пляжи Януи и Най Харн. В этом районе расположились рестораны, бары, детский парк развлечений, супермаркеты Lotus's и Makro, торговый центр Villa Market, фермерские рынки, рестораны, спа-комплексы и салоны тайского массажа — всё, что нужно для комфортного отдыха и проживания.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
5
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Современный жилой комплекс Rawayana
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
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