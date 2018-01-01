Современный жилой комплекс Rawayana

Паттайя, Таиланд

от €41,760

22–43 м² 29

Сдача в: 2026

Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном районе Pratumnak Hill. Это самый элитный район города Паттайи, идеальное место для размеренной жизни и неспешного отдыха. Комплекс расположен в 5 минутах езды от центра Паттайи и Джомтьена. Резиденция королевской семьи в Паттайе также располагается на холме Пратамнак и в шаговой доступности от кондоминиума Dream. Все квартиры в комплексе Dream продаются с чистовой отделкой. Каждая квартира оборудована кухней европейского стандарта и кондиционерами. Ванные комнаты выложены плиткой от пола до потолка и в каждой квартире есть место для стиральной машины. Потолочное точечное освещение обеспечивает необходимое количество света. На территории комплекса: Терраса на крыше с фитнес-залом, джакузи, бассейном и финской сауной Подземная парковка Бассейн на первом этаже Охрана 24/7 2 лифта Прачечная Инфраструктура района: Золотой Будда Резиденция принцессы Улица баров и развлечений Walking Street Рынки Смотровая площадка Уютный сад с китайскими статуями Торговый комплекс Central Festival Массажные салоны Пляжи Аквапарк Паттайя парк Рестораны Спа и многое другое Гольф клуб Пирс Бали Хай Магазины Форма собственности: Freehold