Современный жилой комплекс Rawayana состоит из нескольких частей и включает 22 виллы премиум класса площадью от 410 до 665 кв.м., кондоминиум с 108 квартирами, отель с 140 номерами и торгово-развлекательный комплекс. Во всех виллах с 4-6 спальнями есть собственный частный бассейн.
На территории жилого комплекса расположены тренажёрный зал и фитнес-центр, 3 бассейна с панорамным видом на море, батутный центр, школа и детский сад. Большой торгово-развлекательный центр является центром притяжения района. Здесь расположены супермаркет, десятки магазинов, рестораны, британский паб, спа-центр и косметологический салон.
Комплекс расположен в районе Раваи, всего в 2 минутах пешком от оживлённой набережной пляжа Раваи со знаменитым рынком морепродуктов. В 5-10 минутах езды находятся пляжи Януи и Най Харн. В этом районе расположились рестораны, бары, детский парк развлечений, супермаркеты Lotus's и Makro, торговый центр Villa Market, фермерские рынки, рестораны, спа-комплексы и салоны тайского массажа — всё, что нужно для комфортного отдыха и проживания.