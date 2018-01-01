Ультрасовременные апартаменты вблизи белоснежного пляжа Най Харн!

Прекрасный вариант для постоянного проживания, инвестирования или сдачи в аренду!

Учитывая наличие большого количества удобств ЖК и развитой инфраструктуры, данная недвижимость отлично подойдет для долгосрочной аренды! ROI: 8% - 11,5%!

Есть рассрочка!

Sunny Moon причудливо сочетает современную эстетику с полностью натуральными материалами, такими как дерево, камень и текстиль.

Удобства: общий бассейн, бар, крытая детская зона, спа, сауна, пространство для совместной работы, конференц-зал, музыкальная комната, игровая комната в помещении, библиотека, читальный зал, общий сад, фитнес, общий тренажерный зал, зона для занятий йогой, медицинский центр, ресторан на территории отеля, соляная комната, сауна, хамам, небольшой термальный бассейн, домашние животные контактного зоопарка - маленькие домашние животные, которые разрешены законом Таиланда, подземная парковка для автомобилей, круглосуточная охрана, видеонаблюдение, умный дом.

Расположение и инфраструктура: - нетронутый пляж Най Харн, 700м.; - торговые центры и магазины; - детский сад и школы; - медицинское учреждение, 3км.; - Aloha Diving, 1км.; - рестораны и кафе; - международный аэропорт Пхукета, 50км.

Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!