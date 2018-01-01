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SUNNYMOON

Пхукет, Таиланд
от
€101,074
;
12
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О комплексе

Ультрасовременные апартаменты вблизи белоснежного пляжа Най Харн!

Прекрасный вариант для постоянного проживания, инвестирования или сдачи в аренду!

Учитывая наличие большого количества удобств ЖК и развитой инфраструктуры, данная недвижимость отлично подойдет для долгосрочной аренды! ROI: 8% - 11,5%!

Есть рассрочка!

Sunny Moon причудливо сочетает современную эстетику с полностью натуральными материалами, такими как дерево, камень и текстиль.

Удобства: общий бассейн, бар, крытая детская зона, спа, сауна, пространство для совместной работы, конференц-зал, музыкальная комната, игровая комната в помещении, библиотека, читальный зал, общий сад, фитнес, общий тренажерный зал, зона для занятий йогой, медицинский центр, ресторан на территории отеля, соляная комната, сауна, хамам, небольшой термальный бассейн, домашние животные контактного зоопарка - маленькие домашние животные, которые разрешены законом Таиланда, подземная парковка для автомобилей, круглосуточная охрана, видеонаблюдение, умный дом.

Расположение и инфраструктура: - нетронутый пляж Най Харн, 700м.; - торговые центры и магазины; - детский сад и школы; - медицинское учреждение, 3км.; - Aloha Diving, 1км.; - рестораны и кафе; - международный аэропорт Пхукета, 50км.

Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Количество этажей
Количество этажей
8
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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SUNNYMOON
Пхукет, Таиланд
от
€101,074
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
Art House
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