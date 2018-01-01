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Sunny Moon

Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
;
8
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О комплексе

Sunny Moon - эксклюзивный комплекс в Таиланде для ценителей полноценной жизни в балансе. В комплексе все продумано до мелочей, учитывая потребности современных людей, чтобы обеспечить для них максимальный комфорт. Идеальная локация наполнена любовью, энергией и красотой. Комнаты с видом на море и всего 700 м. до белоснежного песчаного пляжа. Невероятно красивая зелень, которая украшает комплекс, наполняет его жизнью и соединяет с природой, которая вдохновляет и дает энергию. Это непревзойденное место отдыха, гармонии и познания своей истинной жизни. Дизайн комплекса сочетает утонченность деталей и полностью натуральные материалы.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитно-кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
7
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Sunny Moon
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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