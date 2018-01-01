Sunny Moon - эксклюзивный комплекс в Таиланде для ценителей полноценной жизни в балансе. В комплексе все продумано до мелочей, учитывая потребности современных людей, чтобы обеспечить для них максимальный комфорт. Идеальная локация наполнена любовью, энергией и красотой. Комнаты с видом на море и всего 700 м. до белоснежного песчаного пляжа. Невероятно красивая зелень, которая украшает комплекс, наполняет его жизнью и соединяет с природой, которая вдохновляет и дает энергию. Это непревзойденное место отдыха, гармонии и познания своей истинной жизни. Дизайн комплекса сочетает утонченность деталей и полностью натуральные материалы.