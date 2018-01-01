California Rawai

Пхукет, Таиланд

от €225,149

Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Стильный пентхаус в престижном жилом комплексе Icon Park в районе Камала. Пентхаус состоит из 2 спален с 2 ванными комнатами, идеально спроектирован в современном стиле и обставлен высококачественной мебелью. Из апартаментов открывается красивый вид на горы. Удобства: бассейн с джакузи и солнечной террасой, тренажерный зал, охрана 24/7, видеонаблюдение 24/7, автомобильная стоянка, спа, сауна, стойка регистрации / вестибюль. Проект предлагает инвесторам возможность владеть недвижимостью на Пхукета с привилегированным доступом к объектам мирового класса. Доход от аренды - 7% Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Владение апартаментами - иностранная квота. В окрестностях, где расположен пентхаус, есть множество ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, массажных салонов, а также всевозможные водные виды спорта, курортные и пляжные развлечения. Международный аэропорт Пхукета расположен в 28 км, время в пути около 40 минут. Медицинское учреждение находится в 850 м. Школы в непосредственной близости, около 11 минут пешком. Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Таиланде! Консультация бесплатно!