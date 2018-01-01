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California Rawai

Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
;
19
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О комплексе

California Rawai - это роскошный клубный дом премиум-класса, созданный для тех, кто ценит высокий уровень комфорта, утонченность и эксклюзивность. Проект представляет собой идеальное сочетание современной архитектуры, стильного дизайна и привлекательного расположения на острове Пхукет.

Проект расположен в сердце района Раваи в 5 минутах езды от всей необходимой инфраструктуры и окружен великолепной природой. Земельный участок оформлен в собственность компании California Rawai Co., Ltd. Легкий доступ к магазинам, фитнес-центрам, ресторанам, спа-салонам и другим удобствам.

Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитно-кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
7
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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California Rawai
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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