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Utopia Naiharn

Пхукет, Таиланд
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4
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О комплексе

Отель Utopia Naiharn, считающийся нашим флагманским отелем, удобно расположен между двумя знаменитыми пляжами острова — Раваи и Найхарн, а также неподалеку от фотогеничного пляжа Януи. На этом современном курорте класса люкс есть номера с большой жилой площадью, отдельная спальня с отдельной ванной комнатой, а также рабочая мини-кухня. Курорт также может похвастаться 4 бассейнами, включая аквапарк, разнообразными изысканными ресторанами, роскошным рестораном. спа и трансфер до пляжей. Также доступны 9 вилл с двумя спальнями и собственным бассейном.

Знаменитый мыс Промтхеп и Большой Будда находятся всего в нескольких минутах езды от отеля, откуда можно быстро добраться до соседних островов через пирс Чалонг.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Огороженная территория
  • Паркинг
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Класс
Класс
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Тип строения новостройки
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Варианты отделки
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Количество этажей
Количество этажей
4
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Utopia Naiharn
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Предлагаются современные апартаменты нескольких типов (от 24 м2 до 36 м2). Резиденция располагает кинотеатром, ресторанами и баром, спа, сауной, игровой комнатой, двумя бассейнами. Окончание строительства - 31 марта 2024 года. Преимущества Ежегодный доход 7% в течение 3 лет. При оплате 100% сразу, первые 7% начисляются через месяц! Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в окружении трех пляжей, в пешей доступности от пляжей Най Харн и Равай. Пляж Най Харн - 800 метров Пляж Раваи - 1 км Центр Пхукета - 15 км Международный аэропорт Пхукета - 40 км
Жилой комплекс Surin Sands Condominium с удобной локацией
Жилой комплекс Surin Sands Condominium с удобной локацией
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Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Surin Sands Condominium - это элитный бутик-проект, расположенный в пышной тропической среде. Кроме того, в проекте предусмотрено 82 квартиры на 7 этажах с полезной площадью от 30 до 81 кв. метров. Он полностью обставлен качественной импортной мебелью для вашей семьи! Комплекс находится по адресу: Haad Surin Soi 6, Choeng Thale , Thalang , Phuket. Кондоминиум разместился в тенистой среде с большим разнообразием растений и легким доступом к известным пляжам, таким как пляжи Сурин и Банг Тао. Вы можете расслабиться на солнце, коснуться мелкого белого песка и подышать свежим воздухом Андаманского моря. Инфраструктура: - Общий бассейн - Лобби - Общий тренажерный зал - Парковка - Ресторан - Бар - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 - Лифт Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Таиланда! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Резиденция SEAVIEW RESIDENCES -РЕЗИДЕНЦИЯ С ВИДОМ НА МОРЕ
Резиденция SEAVIEW RESIDENCES -РЕЗИДЕНЦИЯ С ВИДОМ НА МОРЕ
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от
€2,27 млн
Площадь 285–491 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2025
❖ Дата постройки 2-й квартал 2025 г. ❖ Расстояние до моря - первая линия Бангтао. ❖ Прогнозируемый доход - минимум от 7% годовых. При стоимости квартиры в 2,5М $ ежегодный доход составит от 175К $. ❖ Форма собственности - на Ваш выбор  Freеhold / Leasehold. ❖ Рассрочка до 7 лет. При этом жить или сдавать квартиру в аренду можно будет с момента ввода объекта в эксплуатацию. Индивидуальные условия оплаты и рассрочки обсуждаются дополнительно. Наша работа - за столом переговоров получить для Вас лучшие условия. ❖ Возможно дистанционное оформление сделки ❖ Возможна оплата критовалютой ❖ Ежегодное удорожание стоимости недвижимости на острове = 3-10% (за счет дефицита земли и ограничений строительства) ❖ Инфляция в Таиланде - менее 1% ❖ Круглогодичный популярный курорт мирового класса, здесь спрос на аренду всегда превышал предложения. ❖ При покупке недвижимости общей стоимостью от 350К $ помогаем оформить инвесторскую визу сроком на 5 лет. 🔹 Группа Banyan Tree, получившая всемирное признание за эксклюзивные курорты c непревзойденным сервисом и услугами по всему миру, предлагает вам воспользоваться уникальной возможностью реализовать этот фирменный опыт в органичную составляющую Вашей повседневной жизни.                                                    Виллы Banyan Tree Grand Residences — это эксклюзивный проект, восходящий корнями к исторической родине бренда, острову Пхукет. Они построены на территории одного из лучших в мире гостиничных комплексов Laguna Phuket. Откройте для себя мир комфорта, благополучия и безграничных возможностей.              ИЗЫСКАННАЯ ЖИЗНЬ                              ❖ Квартиры с видом на океан расположены на пляже Банг Тао с мелким белым песком. На западе они обрамлены Андаманским морем, а на востоке — горами, покрытыми густыми джунглями. Резиденции находятся на территории всемирно известного закрытого курортного комплекса Laguna Phuket, завоевавшего множество международных наград. Идеальное место для тех, кто мечтает жить всего в нескольких шагах от пляжа и живописных гор.                                             ❖ Неподалеку от резиденций находятся торговый центр, спа-салоны Banyan Tree, множество роскошных ресторанов и развлекательных заведений. Также на территории Laguna Phuket находится гольф-клуб Laguna Golf Phuket с «Лучшим полем для гольфа в Таиланде» по версии World Golf Awards.                                       ❖ Уникальное расположение, просторные планировки и современный дизайн квартир Seaview Residences делают их идеальным местом для уединенного отдыха, а благодаря непосредственной доступности объектов инфраструктуры проживание становится исключительно удобным и приятным.                                                         РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ НА ПОБЕРЕЖЬЕ                                                  ❖ В каждой квартире Seaview Residences есть три просторные спальни с видом на океан, а разные варианты планировок позволяют выбрать жилье, соответствующее индивидуальным предпочтениям каждого покупателя. Во всех резиденциях есть собственная терраса и бассейн с видом на море.                                         ❖ Пентхаусы на верхних этажах спроектированы так, чтобы подчеркнуть уникальное местоположение вилл: с верхнего этажа открывается потрясающий вид на море. Кроме того, 180-градусной панорамой заката над Андаманским морем можно наслаждаться прямо из бассейна или с террасы. ПРИВИЛЕГИИ ПО ВСЕМУ МИРУ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ                                   ❖ Владельцев недвижимости Banyan Tree Grand Residences ожидает целый мир приемуществ. Членство в закрытом сообществе собственников недвижимости Sanctuary Club открывает доступ к безграничному разнообразию новых возможностей и впечатлений. Члены Sanctuary Club получают право эксклюзивного использования объектов Banyan Tree со скидками и привилегиями в сети Banyan Tree по всему миру.                                   ❖ Помимо бесплатного членства в Laguna Golf Phuket владельцы недвижимости могут вступить в сообщество Banyan Tree Private Collection, которое открывает доступ к постоянно расширяющемуся портфолио объектов недвижимости, от элитных вилл Banyan Tree в экзотических уголках планеты до эксклюзивного жилья в самых популярных регионах мира.                              ❖ Banyan Tree Residences гордится непревзойденным уровнем своего сервиса в сфере управления недвижимостью, а также предлагает множество других потрясающих услуг и возможностей для отдыха. Собственники недвижимости могут круглосуточно пользоваться услугами консьержа и профессиональной команды, которая с радостью поможет Вам в вопросах обслуживания и сдачи виллы в аренду. Мы обеспечим круглогодичную заботу о Вашем доме. Пакет мебели оплачивается отдельно. Процедура оформления сделки: Резервация (задаток/депозит) - от 3К $ *Сумма входит в стоимость объекта недвижимости. **Депозит невозвратный Если Вы не в Таиланде, то договор и в течение 15-20 дней курьерская служба доставит его к вам лично в руки. Вы получите 3 комплекта, которые нужно подписать и 2 из них отправить обратно. На основании договора совершается первый платеж переводом на тайский счет застройщика. Последующие платежи совершаются согласно графику в договоре. Без рассрочки 5 платежей равными долями по 20% от стоимости объекта: 1-й платеж при подписании договора 2-й платеж, когда строительство завершено на 25% 3-й платеж, когда строительство завершено на 50% 4-й платеж, когда строительство завершено на 75% 5-й платеж, когда строительство завершено на 100% Вариант с рассрочкой: 1-й платеж 20% (за вычетом резервации) - оплачивается в течении 30 дней после подписания договора и внесение резервации Далее 3 платежа по 10% через каждые 8 месяцев: 2-й платеж при выполнении 25% строительных работ ( 10% ) 3-й платеж при выполнении 50% строительных работ ( 10% ) 4-й платеж при выполнении 75% строительных работ ( 10% ) Остаток - 50% после завершения строительства можно взять в рассрочку сроком на 5 лет. *При этом жить или сдавать квартиру в аренду можно с даты ввода дома в эксплуатацию, тем самым частично или полностью окупить расходы на оплату. ** Обратите внимание, что график платежей может отличаться, т.к. проект может быть на любой стадии строительства на момент Вашей покупки.   Дополнительно оплачиваются (единоразово после 100% оплаты): Регистрация права собственности: Freеhold - 6,3% Leasehold - 1,1% Установка счетчиков воды и света Ежегодные платежи: Обслуживание общих территорий Капитальный ремонт 🔻ЗАИНТЕРЕСОВАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ  ИЛИ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПХУКЕТЕ, НАПИШИТЕ НАМ СЕЙЧАС    
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