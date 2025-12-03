Жилой комплекс Dominion Rawai

Старт продаж комплекса апартаментов в самом центре Равай



Новый комплекс строится на юге Пхукета в центре Раваи, одного из самых популярных районов острова, в двух минутах ходьбы от известного рынка морепродуктов и 5 минутах езды от пляжей Януй и Найн Харн. Район славится своей инфраструктурой, всего в нескольких метрах — супермаркеты, школа и детские сады, детский развлекательный парк, теннисные корты, кафе и рестораны, салоны красоты и спа. Застройщик предлагает широкий выбор планировок — от студий до трехкомнатных семейных апартаментов, выполненных в современном авторском стиле. Панорамные окна и балконы апартаментов выходят на море и пальмовые рощи. Данный комплекс, несомненно, является привлекательным для постоянной жизни, а так же для выгоден для консервативных инвестиций. Ведь Раваи — это наиболее популярная локация среди экспатов и туристов, приезжающих на долгий срок, а стоимость недвижимости в этом районе каждый год растет на 7-11%.