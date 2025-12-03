  1. Realting.com
Жилой комплекс Dominion Rawai

Равай, Таиланд
от
$146,836
от
$4,747/м²
11.02.2025
$155,228
20.01.2025
$116,027
30 1
ID: 24558
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.03.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Равай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

Старт продаж комплекса апартаментов в самом центре Равай

Новый комплекс строится на юге Пхукета в центре Раваи, одного из самых популярных районов острова, в двух минутах ходьбы от известного рынка морепродуктов и 5 минутах езды от пляжей Януй и Найн Харн. Район славится своей инфраструктурой, всего в нескольких метрах  — супермаркеты, школа и детские сады, детский развлекательный парк, теннисные корты, кафе и рестораны, салоны красоты и спа. Застройщик предлагает широкий выбор планировок — от студий до трехкомнатных семейных апартаментов, выполненных в современном авторском стиле. Панорамные окна и балконы апартаментов выходят на море и пальмовые рощи. Данный комплекс, несомненно, является привлекательным для постоянной жизни, а так же для выгоден для консервативных инвестиций. Ведь Раваи — это наиболее популярная локация среди экспатов и туристов, приезжающих на долгий срок, а стоимость недвижимости в этом районе каждый год растет на 7-11%.

Местонахождение на карте

Равай, Таиланд

Видеообзор жилой комплекс Dominion Rawai

Задайте все интересующие вопросы
