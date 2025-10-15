  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Равай
  4. Жилой комплекс Шикарный проект Next Point Condominium в районе Раваи.

Жилой комплекс Шикарный проект Next Point Condominium в районе Раваи.

Равай, Таиланд
от
$93,000
17
ID: 32716
Дата обновления: 23.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Равай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Next Point Condominium - современный инвестиционный проект нового поколения, расположенный в живописном районе Раваи на юге Пхукета в 700 метрах от моря.

Комплекс объединяет уникальную архитектуру, передовые строительные технологии и инфраструктуру уровня бизнес-класса, создавая комфортную среду для жизни, отдыха и стабильного дохода.

Жителям доступны четыре бассейна, включая инфинити-бассейн на крыше с панорамными видами на море, тренажерный зал, спа-зона, коворкинг, кинотеатр, детский клуб и ресторан.

Комплекс состоит из четырех 7-и этажных зданий, всего 379 юнитов - студии, апартаменты с одной (1+1) и двумя (2+1) спальнями и пентхаусы с собственным бассейном площадью от 35 м2 до 269 м2.

В пешей доступности - лучшие пляжи острова: Най Харн, Раваи, Ката, Карон и Януи, а также супермаркеты, международные школы и торговые центры.

Все апартаменты сдаются с качественной чистовой отделкой, встроенной мебелью из Италии, кухонным гарнитуром, современной сантехникой и кондиционерами.

Гарантированный доход: от аренды 6% на 3-и года!
Программа Rental Pool: Для студий (0+1) и апартаментов с одной спальней (1+1) - 80% | 20%.

Планировки и цены:

  • Studio (35 м2 - 51 м2) - цена от 3 150 000 ฿
  • 1BR (50 м2 - 70 м2) - цена от 5 390 000 ฿
  • 2BR (70 м2 - 114 м2) - цена от 6 230 000 ฿

Первый взнос 30%
Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года.

Инфраструктура:

  • Инфинити-бассейн на крыше
  • Четыре бассейна
  • Зоны отдыха
  • Ресторан
  • Бар на кпыже
  • Коворкинг
  • Кинотеатр
  • Aитнес-центр
  • СПА
  • Детский клуб.
  • Подземная парковка на 140 мест
  • Pарядными станциями для электромобилей
  • Охрана 24/7

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Равай, Таиланд

Вы просматриваете
Задайте все интересующие вопросы
