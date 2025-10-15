Жилой комплекс Шикарный проект Next Point Condominium в районе Раваи.

Next Point Condominium - современный инвестиционный проект нового поколения, расположенный в живописном районе Раваи на юге Пхукета в 700 метрах от моря.
Комплекс объединяет уникальную архитектуру, передовые строительные технологии и инфраструктуру уровня бизнес-класса, создавая комфортную среду для жизни, отдыха и стабильного дохода.
Жителям доступны четыре бассейна, включая инфинити-бассейн на крыше с панорамными видами на море, тренажерный зал, спа-зона, коворкинг, кинотеатр, детский клуб и ресторан.
Комплекс состоит из четырех 7-и этажных зданий, всего 379 юнитов - студии, апартаменты с одной (1+1) и двумя (2+1) спальнями и пентхаусы с собственным бассейном площадью от 35 м2 до 269 м2.
В пешей доступности - лучшие пляжи острова: Най Харн, Раваи, Ката, Карон и Януи, а также супермаркеты, международные школы и торговые центры.
Все апартаменты сдаются с качественной чистовой отделкой, встроенной мебелью из Италии, кухонным гарнитуром, современной сантехникой и кондиционерами.
Гарантированный доход: от аренды 6% на 3-и года!
Программа Rental Pool: Для студий (0+1) и апартаментов с одной спальней (1+1) - 80% | 20%.
Планировки и цены:
Первый взнос 30%
Без% рассрочка до конца строительства.
Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года.
Инфраструктура:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.