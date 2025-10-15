Жилой комплекс Шикарный проект Next Point Condominium в районе Раваи.

Next Point Condominium - современный инвестиционный проект нового поколения, расположенный в живописном районе Раваи на юге Пхукета в 700 метрах от моря.

Комплекс объединяет уникальную архитектуру, передовые строительные технологии и инфраструктуру уровня бизнес-класса, создавая комфортную среду для жизни, отдыха и стабильного дохода.

Жителям доступны четыре бассейна, включая инфинити-бассейн на крыше с панорамными видами на море, тренажерный зал, спа-зона, коворкинг, кинотеатр, детский клуб и ресторан.

Комплекс состоит из четырех 7-и этажных зданий, всего 379 юнитов - студии, апартаменты с одной (1+1) и двумя (2+1) спальнями и пентхаусы с собственным бассейном площадью от 35 м2 до 269 м2.

В пешей доступности - лучшие пляжи острова: Най Харн, Раваи, Ката, Карон и Януи, а также супермаркеты, международные школы и торговые центры.

Все апартаменты сдаются с качественной чистовой отделкой, встроенной мебелью из Италии, кухонным гарнитуром, современной сантехникой и кондиционерами.

Гарантированный доход: от аренды 6% на 3-и года!

Программа Rental Pool: Для студий (0+1) и апартаментов с одной спальней (1+1) - 80% | 20%.

Планировки и цены:

Studio (35 м2 - 51 м2) - цена от 3 150 000 ฿

1BR (50 м2 - 70 м2) - цена от 5 390 000 ฿

2BR (70 м2 - 114 м2) - цена от 6 230 000 ฿

Первый взнос 30%

Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года.

Инфраструктура:

Инфинити-бассейн на крыше

Четыре бассейна

Зоны отдыха

Ресторан

Бар на кпыже

Коворкинг

Кинотеатр

Aитнес-центр

СПА

Детский клуб.

Подземная парковка на 140 мест

Pарядными станциями для электромобилей

Охрана 24/7

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.