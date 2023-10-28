TheOne Naiharn

Предлагаю Вам купить квартиру на этапе строительства в уникальном кoмплексе The One Naiharn, pacположенном в развитом районе, в 900 м от пляжа Naiharn — самый красивый пляж на о.Пхукет по версии Tripadvisor.

Кондоминиум расположен на Юге острова, что является самым привлекательным районом для инвестиций в недвижимость!

Кондоминиум премиум-класса с 5-звездочным сервисом от управляющей компании Burasari и прекрасным видом, расположенный в самом сердце района Най Харн.

Вы можете приобрести квартиру в качестве инвестиции или для жизни!

Доходность от 7% до 15 % годовых в твердой валюте.

Или прибавка к стоимости 30%-40% на продаже готового объекта.

213 уникальных квартир и 15 типов планировок.

Срок сдачи — 4 квартал 2024 года.

В комплексе осталось 69 уникальных квартир.

В продаже имеютcя квартиры площадью от 26,8 до 80 кв.м.

Квартиры продаются с дизайнерским, качественным ремонтом, как на видео и фото.

КВАРТИРА ОБОРУДОВАНА ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ:

🔸 Кухня - гостиная: Готовая кухня с электроплитой, вытяжкой и холодильником, с обеденным столом и стульями, комфортным диваном, телевизором и сплит системой.

🔸 Спальня: С кроватью и ортопедическим матрасом, двумя прикроватными тумбами и встроенным гардеробом.

🔸 Ванная комната: Установлена качественная сантехника.

*Данный ремонт устанавливается застройщиком по договору купли-продажи.

*Вся мебель, техника и сантехника от ведущих итальянских брендов.

✅ ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА:

🔺 Ресепшн

🔺 Фитнес зал

🔺 Сауна

🔺 Ледяной бассейн

🔺 SPA от компании Бурасари с отдельными комнатами

🔺 Детский клуб, игровая зона

🔺 Детский бассейн

🔺 Зона для загара

🔺 2 общих бассейна и 1 детский

🔺 Современное лобби

🔺 24-часовая охрана, видеонаблюдение

🔺 Комната первой помощи

💵Предоставляется очень комфортная БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА на весь срок строительства❗

🔷 РОСТ ЦЕНЫ на объект при окончании строительства: 30-40%

🔷 Доходность от аренды через управляющую компанию в среднем за год: 8-10%

✅ ИНФРАСТРУКТУРА:

🔸 6 минут езды до торговых центров Lotus и Makro.

🔸 10 минут пешком до пляжей Най Харн и Раваи.

🔸 12 минут до Парка Равай, рынка морепродуктов и набережной.

🔸 15 минут до пляжей Ката и Карон.

🔸 20 минут до торгового центра Central Festival.

