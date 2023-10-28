TheOne Naiharn

Предлагаю Вам купить квартиру на этапе строительства в уникальном кoмплексе The One Naiharn, pacположенном в развитом районе, в 900 м от пляжа Naiharn — самый красивый пляж на о.Пхукет по версии Tripadvisor.
Кондоминиум расположен на Юге острова, что является самым привлекательным районом для инвестиций в недвижимость!
Кондоминиум премиум-класса с 5-звездочным сервисом от управляющей компании Burasari и прекрасным видом, расположенный в самом сердце района Най Харн.
Вы можете приобрести квартиру в качестве инвестиции или для жизни!
Доходность от 7% до 15 % годовых в твердой валюте.
Или прибавка к стоимости 30%-40% на продаже готового объекта.
213 уникальных квартир и 15 типов планировок.
Срок сдачи — 4 квартал 2024 года.
В комплексе осталось 69 уникальных квартир.
В продаже имеютcя квартиры площадью от 26,8 до 80 кв.м.
Квартиры продаются с дизайнерским, качественным ремонтом, как на видео и фото.
КВАРТИРА ОБОРУДОВАНА ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ:
🔸 Кухня - гостиная: Готовая кухня с электроплитой, вытяжкой и холодильником, с обеденным столом и стульями, комфортным диваном, телевизором и сплит системой.
🔸 Спальня: С кроватью и ортопедическим матрасом, двумя прикроватными тумбами и встроенным гардеробом.
🔸 Ванная комната: Установлена качественная сантехника.
*Данный ремонт устанавливается застройщиком по договору купли-продажи.
*Вся мебель, техника и сантехника от ведущих итальянских брендов.
✅ ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА:
🔺 Ресепшн
🔺 Фитнес зал
🔺 Сауна
🔺 Ледяной бассейн
🔺 SPA от компании Бурасари с отдельными комнатами
🔺 Детский клуб, игровая зона
🔺 Детский бассейн
🔺 Зона для загара
🔺 2 общих бассейна и 1 детский
🔺 Современное лобби
🔺 24-часовая охрана, видеонаблюдение
🔺 Комната первой помощи
💵Предоставляется очень комфортная БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА на весь срок строительства❗
🔷 РОСТ ЦЕНЫ на объект при окончании строительства: 30-40%
🔷 Доходность от аренды через управляющую компанию в среднем за год: 8-10%
✅ ИНФРАСТРУКТУРА:
🔸 6 минут езды до торговых центров Lotus и Makro.
🔸 10 минут пешком до пляжей Най Харн и Раваи.
🔸 12 минут до Парка Равай, рынка морепродуктов и набережной.
🔸 15 минут до пляжей Ката и Карон.
🔸 20 минут до торгового центра Central Festival.
|Море
|1 000 м