Пхукет, Таиланд

от €211,628

Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Просторная квартира в престижном жилом комплексе The Quarter в районе Чонг Тале. Квартира выполнена в современном стиле и полностью оснащена мебелью. Кроме того, апартаменты имеют две ванные комнаты. Предоставляется выгодная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Особенности объекта: комплекс под управлением, ресторан на территории, общий бассейн, общий тренажерный зал, бар, охрана 24/7, видеонаблюдение24/7, автомобильная стоянка, спа, стойка регистрации / вестибюль. Владение квартирой - тайская квота. Удачное расположение обеспечивает комфортное проживание и высокий арендный потенциал. Доход от аренды - 8%. Международный аэропорт Пхукета расположен в 22,3 км от The Quarter, время в пути около 34 минут. Ближайшее медицинское учреждение находится в 2 км (до него можно доехать за 4 минуты). В легкой доступности лучшие магазины и рестораны, рынок, торговые центры. Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости на сегодняшний день!