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Harmony

Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
;
6
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О комплексе

 

Это бутиковый кондоминиум премиум-класса с пятизвездочным сервисом и прекрасным видом на Андаманское море, расположенный в самом сердце района Раваи. В 7-15 минутах езды находятся знаменитые пляжи Пхукета Раваи, Най Харн, Ката и Карон.

Инфраструктура Harmony заботится о каждом аспекте гармоничной жизни современного человека: здоровье, безопасности, работе и, конечно же, отдыхе. На общей территории жилого комплекса расположены бассейн с панорамным видом на море, сад с прудом и обустроенными местами отдыха с Wi-Fi, лаунж-бар с инфинити-бассейном, тренажерный зал с сауной и коворкинг.
 

Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
7
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд
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Harmony
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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