Это бутиковый кондоминиум премиум-класса с пятизвездочным сервисом и прекрасным видом на Андаманское море, расположенный в самом сердце района Раваи. В 7-15 минутах езды находятся знаменитые пляжи Пхукета Раваи, Най Харн, Ката и Карон.
Инфраструктура Harmony заботится о каждом аспекте гармоничной жизни современного человека: здоровье, безопасности, работе и, конечно же, отдыхе. На общей территории жилого комплекса расположены бассейн с панорамным видом на море, сад с прудом и обустроенными местами отдыха с Wi-Fi, лаунж-бар с инфинити-бассейном, тренажерный зал с сауной и коворкинг.