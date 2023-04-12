Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Виллы

Купить вилла в Аликанте, Испания

l Alfas del Pi
399
Кальпе
332
Altea
268
Xabia Javea
227
Rojales
213
Teulada
189
Алаканти
181
Бениса
166
Показать больше
Вилла В архив
Очистить
4 735 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м²
€ 215,000
Вилла с участком. Площадь дома 167 кв. м., участок 434 кв. м. 3 спальни. 2 ванные к…
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
€ 450,000
Новый проект из 40 вилл класса люкс в стиле Хай Тек с панорамным видом на море и горы в Бени…
Вилла 2 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 231,000
Вилла в Дайя-Вьеха. 2 спальни. 2 ванные комнаты. Южная сторона. 85 кв. м. Пол…
Вилла 3 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат 110 м²
€ 368,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОС МОНТЕСИНОСЖилой комплекс из 12 новых вилл в Лос Монтесинос, Ла Херрада.Кра…
Вилла 4 спальнив Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 195,000
Продаётся дом в Ориуэла Косте в районе La Zenia. Общая площадь 92.00 м2, участок 160 м2, дом…
Вилла 4 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 4 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 560,000
Этот недавно построенный дом имеет авангардный дизайн, большой участок, уединение и вид на м…
Вилла 2 спальнив Los Balcones, Испания
Вилла 2 спальни
Los Balcones, Испания
1 ванных комнат 77 м²
€ 184,900
Продаётся дом в Торревьехе в районе Orihuela costa. Общая площадь 77.00 м2, состоит из 3 ком…
Вилла 2 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 110 м²
€ 89,900
Продаётся дом в Торревьехе в районе Carrefour. Общая площадь 110.00 м2, участок 45 м2, состо…
Вилла 3 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м²
€ 215,000
Вилла с участком. Площадь дома 167 кв. м., участок 434 кв. м. 3 спальни. 2 ванные к…
Вилла 2 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 231,000
Вилла в Дайя-Вьеха. 2 спальни. 2 ванные комнаты. Южная сторона. 85 кв. м. Пол…
Вилла 3 спальнив Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат 167 м²
€ 1,199,000
Современная вилла в стиле Ибицы с частным бассейномОн включает в себя 3 спальни, 2 ванные ко…
Вилла 3 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 147 м²
€ 445,000
НОВОСТРОЙКА ВИЛЛАНовое строительство одной современной виллы «сделанной по индивидуальному з…
Вилла 3 спальнив Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат 164 м²
€ 1,098,000
Роскошная вилла с собственным бассейном, в урбанизации Буэнависта в Кальпе.Распределенный на…
Вилла 3 спальнив Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат 155 м²
€ 1,049,000
Роскошная вилла с собственным бассейном, в урбанизации Буэнависта в Кальпе.Распределенный на…
Вилла 4 спальнив Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
3 ванных комнат 212 м²
€ 1,269,000
Роскошная вилла с собственным бассейном, в урбанизации Буэнависта в Кальпе.Распределенный на…
Вилла 5 спаленв Rojales, Испания
Вилла 5 спален
Rojales, Испания
4 ванных комнат 310 м²
€ 720,000
Красивый дом 300 м2 с видом на озеро, южная сторона.Распределенный на двух этажах, он имеет …
Вилла 3 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м²
€ 215,000
Вилла с участком. Площадь дома 167 кв. м., участок 434 кв. м. 3 спальни. 2 ванные к…
Вилла 2 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 231,000
Вилла в Дайя-Вьеха. 2 спальни. 2 ванные комнаты. Южная сторона. 85 кв. м. Пол…
Вилла 3 спальнив Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
3 ванных комнат 141 м²
€ 750,000
Элегантная вилла в Кальпе, в 5 минутах от пляжа Ла Фосса.Недвижимость полностью отремонтиров…
Вилла 3 спальнив Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат 128 м² 1 Этаж
€ 287,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ДАЙЯ НУЭВА Новые виллы в новой части города Дайя Нуэва. Всего в нескольких ми…
Вилла 5 спаленв Finestrat, Испания
Вилла 5 спален
Finestrat, Испания
5 ванных комнат 375 м²
€ 1,150,000
Авангардный дизайн и качество сочетаются в этой эксклюзивной роскошной вилле с частным бассе…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 107 м²
€ 399,000
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Различные модели различных типологий, подписываю…
Вилла 4 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 120 м²
€ 469,000
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Различные модели различных типологий, подписываю…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 ванных комнат 192 м²
€ 795,000
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Различные модели различных типологий, подписываю…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 595,000
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Место волшебным образом расположено между горами…
Вилла 3 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат 110 м²
€ 368,000
Виллы в Ла Эррада, Лос Монтесинос, Коста Бланка Новая застройка из 12 независимых домов, каж…
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 176 м²
€ 367,000
Дома Mitizen в Балкон-де-Финестрат, Коста Бланка Городские дома имеют 3 спальни и 3 ванные к…
Вилла 3 спальнив Altea, Испания
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 210 м²
€ 475,000
Красивая вилла в урбанизации Paradiso, Altea la Vella, Коста Бланка Дом расположен в урбаниз…
Вилла 3 спальнив Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат 156 м²
€ 699,000
Недавно построенная вилла с частным бассейном в 500 метрах от пляжа.Распределенный на одном …
Вилла 4 спальнив Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
4 ванных комнат 273 м²
€ 1,659,000
Роскошная вилла с видом на море в районе Олтамар в Кальпе.Разделенный на два этажа, он включ…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти