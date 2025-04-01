Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Castalla
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Castalla, Испания

Вилла Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Вилла с парковкой, с террасой, с садом в Castalla, Испания
Вилла с парковкой, с террасой, с садом
Castalla, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 134 м²
Вилла в Castalla, 4 спальни, 134 м2 - AGI3985 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площадь ковра: 13…
$325,371
Оставить заявку
Вилла с парковкой, с террасой, с садом в Castalla, Испания
Вилла с парковкой, с террасой, с садом
Castalla, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 134 м²
Великолепная вилла в Castalla, 4 спальни, 134 м2 - AGI115448 4 спальни, 4 ванные комнаты. Пл…
$325,371
Оставить заявку
Вилла в Castalla, Испания
Вилла
Castalla, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
Откройте для себя дом своей мечты в Касталье: Виллы и апартаменты в спокойном горном окружен…
$234,371
Оставить заявку
Вилла в Castalla, Испания
Вилла
Castalla, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
Откройте для себя дом своей мечты в Касталье: Виллы и апартаменты в спокойном горном окружен…
$231,953
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов