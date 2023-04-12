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Купить квартиру в Черногории

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5 635 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м² 3 Этаж
€ 300,000
Меблированная квартира с 3 спальнями в Будве, в районе Розино. Район имеет развитую инфрастр…
Квартира 6 спаленв Kuljace, Черногория
Квартира 6 спален
Kuljace, Черногория
6 ванных комнат 400 м²
€ 1,270,000
Роскошные виллы с бассейнами и панорамным видом на море расположены в поселке Куляче в Будве…
Квартира 1 спальняв Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
45 м²
€ 170,000
NUM 5209 Продается квартира в Доброте, недалеко от города Котор. Квартира имеет площадь 4…
Квартирав Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
26 м²
€ 75,000
NUM 5214 Более новая однокомнатная квартира на продажу в Будве. Квартира имеет площадь 26 м2…
Квартира 1 спальняв Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 1 спальня
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
39 м²
€ 85,000
NUM 5140 Квартира на продажу в Игало, муниципалитет Херцег-Нови, всего в 5 минутах от моря. …
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
65 м²
€ 155,000
NUM 5210 Мы предлагаем на продажу квартиру в новом здании, расположенном в тихом районе Буд…
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
85 м²
€ 320,000
NUM 5211 Двухуровневая квартира на продажу, в Доброте, недалеко от Котора, всего в 100 метра…
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 3 Этаж
€ 175,000
А5-292. Квартира с двумя спальнями в Доброте Продается квартира общей площадью 70 м2, распол…
Квартира 3 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м² 5 Этаж
€ 270,000
А5-293. Трехкомнатная квартира с видом на море в ДобротеПродается квартира в Доброте в новом…
Квартира 3 спальнив Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 3 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 83 м² 2/4 Этаж
€ 280,000
A7-026. Квартира на первой линии в Игало, Герцег Новидля продажи Квартира на первой линии в …
Квартира 3 спальнив Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
4 Количество комнат 109 м² 2 Этаж
Цена по запросу
Просторная квартира 109м2 с 3 спальнями в самом центре Подгорицы Жилая площадь: 109 м2 Тер…
Квартира 2 спальнив Зеленика, Черногория
Квартира 2 спальни
Зеленика, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м² 2/4 Этаж
€ 126,500
A7-025. Просторная квартира в Зеленике, Герцег Новидля продажи квартира в Зеленики, Герцег Н…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 160,000
A4-1535. Двухкомнатная квартира в БудвеПродается квартира в Рожино, Будва.  Площадь ква…
Квартира 1 спальняв Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 165,000
А5-291. Двухкомнатная квартира в новом комплексе в ДобротеПродается двухкомнатная квартира в…
Квартира 3 спальнив Стрп, Черногория
Квартира 3 спальни
Стрп, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м² 1 Этаж
€ 313,000
А5-290. Трехкомнатная квартира в первой линии, StrpПродается трехкомнатная квартира на перво…
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
85 м²
€ 320,000
Продается двухуровневая квартира, в Доброте, недалеко от Котора, всего в 100 м от моря. Квар…
Квартира 1 спальняв Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат 150 м²
€ 465,000
Современная двухкомнатная квартира, расположенная на первом этаже совершенно нового жилого и…
Квартира 1 спальняв Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат 51 м²
€ 255,000
Одна спальня, полностью меблированная, и оборудованная квартира в Доня Ластва. Квартира расп…
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
120 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
110 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
130 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
67 м²
Цена по запросу
Квартирав Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
30 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
46 м²
Цена по запросу
Пентхаус 2 спальнив Бечичи, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м² 5 Этаж
€ 450,000
Предлагается к продаже новый элитный пентхаус в Бечичи 2022 года постройки. Квартира полност…
Квартира 2 комнатыв Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
2 Количество комнат 67 м²
€ 127,000
Просторная квартира с двумя спальнями в центре Бара - площадь квартиры 67м2 - квартира расп…
Квартира 1 спальняв Сустас, Черногория
Квартира 1 спальня
Сустас, Черногория
1 ванных комнат 44 м²
€ 160,000
Современная двухкомнатная квартира, расположенная в комплексе с бассейном, в нескольких мину…
Квартира 4 спальнив Krimovice, Черногория
Квартира 4 спальни
Krimovice, Черногория
4 ванных комнат 180 м²
€ 820,000
Роскошная вилла с пейзажным бассейном и видом на море, расположенная в Кримовице. Общая площ…
Квартира 1 спальняв Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
2 ванных комнат 83 м²
€ 650,000
Роскошная квартира, расположенная в здании Ксения на роскошном курорте Марина Порто Черногор…
Квартира 1 спальняв Kamenovo, Черногория
Квартира 1 спальня
Kamenovo, Черногория
1 ванных комнат 50 м²
€ 254,000
Квартира расположена в новом жилом и деловом комплексе, который предложит первоклассное каче…

Регионы с недвижимостью на продажу

Будва
Тиват
Доброта
Zelenika-Kuti
Подгорица
Петровац
Прчань
Херцег-Нови
Котор
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
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Параметры недвижимости в Черногории

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Квартиры в Черногории на берегу моря — мечта или реальность

Купить квартиру на берегу моря в Черногории — мечта тех, кто хочет сменить место жительства и переехать в европейскую страну с теплым климатом. Черногория привлекает лояльным отношением к иностранным гражданам, красивой природой, развитой инфраструктурой. 

Сколько стоят апартаменты на побережье Черногории

Цены на апартаменты в Черногории варьируются от 10 тыс. евро до 40 млн. Стоимость недвижимости зависит от:

  • года постройки здания;
  • степени изношенности помещения и всего дома в целом;
  • площади и планировки;
  • месторасположения;
  • наличия мебели, ремонта, техники. 

Если нужна самая дешевая квартира в Черногории на берегу, стоит рассматривать небольшие студии в Сутоморе и Общине Бар. В самых скромных вариантах общая площадь 20-26 м2, только самая необходимая мебель и дешевый ремонт. На комфортабельное жилье площадью от 50 м2 цена стартует от 50 тыс. евро. 

Кому стоит рассматривать Черногорию для переезда

Апартаменты на побережье в Черногории покупают люди разного возраста и уровня достатка. Стоимость жилья в районах с развитой инфраструктурой стремительно растет, поэтому это отличное капиталовложение. 

Продажа квартир в Черногории у моря становится все более востребованной среди иностранных граждан. При наличии собственной недвижимости можно сразу подавать документы на ВНЖ.

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