Квартиры в Черногории на берегу моря — мечта или реальность
Купить квартиру на берегу моря в Черногории — мечта тех, кто хочет сменить место жительства и переехать в европейскую страну с теплым климатом. Черногория привлекает лояльным отношением к иностранным гражданам, красивой природой, развитой инфраструктурой.
Сколько стоят апартаменты на побережье Черногории
Цены на апартаменты в Черногории варьируются от 10 тыс. евро до 40 млн. Стоимость недвижимости зависит от:
- года постройки здания;
- степени изношенности помещения и всего дома в целом;
- площади и планировки;
- месторасположения;
- наличия мебели, ремонта, техники.
Если нужна самая дешевая квартира в Черногории на берегу, стоит рассматривать небольшие студии в Сутоморе и Общине Бар. В самых скромных вариантах общая площадь 20-26 м2, только самая необходимая мебель и дешевый ремонт. На комфортабельное жилье площадью от 50 м2 цена стартует от 50 тыс. евро.
Кому стоит рассматривать Черногорию для переезда
Апартаменты на побережье в Черногории покупают люди разного возраста и уровня достатка. Стоимость жилья в районах с развитой инфраструктурой стремительно растет, поэтому это отличное капиталовложение.
Продажа квартир в Черногории у моря становится все более востребованной среди иностранных граждан. При наличии собственной недвижимости можно сразу подавать документы на ВНЖ.