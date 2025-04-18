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Квартиры в Kamenovo, Черногория

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Kamenovo, Черногория
Квартира 1 спальня
Kamenovo, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3
Продажа квартир в стадии строительства с прекрасным видом на море, Каменово, БудваС гордость…
$168,905
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Параметры недвижимости в Kamenovo, Черногория

с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов