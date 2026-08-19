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Квартиры в Зеленике, Черногория

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6 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Зеленика, Черногория
Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Этаж 1
Двухкомнатная квартира в жилом комплексе в уютном местечке Зеленика. Это место очень милое, …
$145,295
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Квартира 2 комнаты в Зеленика, Черногория
Квартира 2 комнаты
Зеленика, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 3
А11-147. Квартиры на продажу в Зеленике Дом на продажу с видом на море в Зеленике, Херцег-Но…
$98,326
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Квартира 2 комнаты в Зеленика, Черногория
Квартира 2 комнаты
Зеленика, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/4
А7-018. Квартира в австро-венгерском доме в Зеленики, Херцег-НовиПродается в Зеленики, Херце…
$171,499
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Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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Квартира 2 спальни в Зеленика, Черногория
Квартира 2 спальни
Зеленика, Черногория
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Описание Бока Которская бухта, район Доброта. Квартира с двумя спальнями с потрясающими вида…
$186,189
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Квартира 3 комнаты в Зеленика, Черногория
Квартира 3 комнаты
Зеленика, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/3
А11-092. Двухкомнатная квартира рядом с морем Описание имущества:Откройте для себя прибрежну…
$262,966
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Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Зеленика, Черногория
Квартира 3 комнаты
Зеленика, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/3
А7-081. Квартира с двумя спальнями в Зеленике, Херцег-НовиЖилой комплекс в Зеленике 2+1Прода…
$257,249
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Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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