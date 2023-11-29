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Zelenika-Kuti
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Квартиры в Zelenika-Kuti, Черногория
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Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
2
1
2
ID 863 Продается квартира с одной спальней в Зеленике, Херцег Нови. Херцег Нови, райо…
€150,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни
Зеленика, Черногория
2
63 м²
NUM 5392 Продается двухкомнатная квартира в Герцег-Нови, Зеленика. Квартира расположена в т…
€100,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Zelenika-Kuti, Черногория
4
2
86 м²
3
A11-023. Квартира в Кумборе, недалеко от ПортоНовиПродается трехкомнатная квартира недалеко …
€210,000
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Квартира 1 комната
Зеленика, Черногория
1
58 м²
Квартира в Зеленике рядом с морем, Херцег Нови - квартира площадью 58м2 - находится на вто…
€75,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, новое здание
Zelenika-Kuti, Черногория
1
1
48 м²
Квартира расположена в элитном частном комплексе в Дженовичах - в Боко-Которской Бухте Квар…
€115,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Zelenika-Kuti, Черногория
3
1
62 м²
3/3
A7-031. Квартира с видом на море, Кумбор, Герцег Новидля продажи Апартаменты с видом на море…
€150,500
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Зеленика, Черногория
3
1
73 м²
2/4
A7-025. Просторная квартира в Зеленике, Герцег Новидля продажи квартира в Зеленики, Герцег Н…
€126,500
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Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
1
52 м²
NUM 5197 2 квартиры на продажу в Герцег Нови, Зеленика. Квартиры имеют площадь 52 м2 и расп…
€120,000
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Квартира 2 комнаты
Зеленика, Черногория
2
70 м²
Продается двуспальная квартира в Зеленике (Херцег-Нови). Общая площадь квартиры 70 кв.м. Пла…
€130,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Зеленика, Черногория
2
1
70 м²
1
Из этих 2-комнатных апартаментов, расположенных в непосредственной близости от моря в Зелени…
€135,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Зеленика, Черногория
2
1
49 м²
4/4
A7-018. Квартира в австро-венгерском доме в Зеленики, Герцег Новина продажу в Зеленики, Герц…
€150,000
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Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
2
2
86 м²
Продаются апартаменты в элитном комплексе, недалеко от курорта Портонови. К продаже : ап…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с видом на море
Зеленика, Черногория
1
1
60 м²
A2-164. Flats in ZelenikaApartment for sale in Zelenika, Herceg Novi riviera, Montenegro.The…
€104,000
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Квартира 3 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
3
3
124 м²
Удивительная городская вилла с великолепным видом на море для продажи в центре Герцег-Нови. …
€480,000
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Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
2
2
108 м²
Продается вилла с видом на море, расположенная в тихой части Зеленики, недалеко от Герцег-Но…
€250,000
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Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
2
2
114 м²
Продается дом для реконструкции в прибрежной деревне Кумбор, Герцег Нови. Дом имеет площадь …
€318,000
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Квартира 4 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4
4
80 м²
Продается незаконченный дом, расположенный в тихой деревне Кути, всего в 5 минутах езды от п…
€105,000
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Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
2
2
71 м²
Прекрасная полностью меблированная двухкомнатная квартира на продажу в недавно построенном ж…
€125,000
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Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
1
1
58 м²
Прекрасная полностью меблированная двухкомнатная квартира на продажу в недавно построенном ж…
€91,000
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Квартира 6 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
6
6
295 м²
Недвижимость на продажу в Черногории - Красивые виллы в окружении зелени и оливковых деревье…
€920,000
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Квартира 2 спальни с видом на море
Zelenika-Kuti, Черногория
2
2
129 м²
К продаже предлагается роскошная квартира в шикарном комплексе Порто Нови, в Кумборе. Общая …
€956,000
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Квартира 1 спальня с видом на море
Zelenika-Kuti, Черногория
1
1
Уникальный эксклюзивный курортный комплекс, открывающийся в 2017 году на берегу Адриатическо…
€350,000
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Квартира 1 спальня с кондиционером
Zelenika-Kuti, Черногория
1
1
53 м²
Продается 5 одинаковых по площади и наполнению двухкомнатных квартир в 3-х этажном жилом дом…
€92,750
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Квартира 1 спальня с видом на город
Zelenika-Kuti, Черногория
1
63 м²
Двухкомнатная квартира в жилом комплексе в уютном местечке Зеленика. Это место очень милое,…
€126,000
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Параметры недвижимости в Zelenika-Kuti, Черногория
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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