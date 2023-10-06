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Беларусь
Минская область
Дома
Дома в Минской Области, Беларусь
Острошицко-Городокский сельский Совет
58
Папернянский сельский Совет
57
Петришковский сельский Совет
48
Озерицко-Слободской сельский Совет
39
Раковский сельский Совет
39
Пережирский сельский Совет
31
Красненский сельский Совет
28
Логойский сельский Совет
26
Заболотский сельский Совет
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Пригородный сельский Совет
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1 845 объектов найдено
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Коттедж 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Осиповичи, Беларусь
7
2
270 м²
2
Продается агроусадьба для отдыха, проживания, инвестиций, агротуризма с участком 60 соток. Д…
€188,690
1
Рекомендовать
Дом 4 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с c ремонтом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
4
139 м²
2
Продается дом в с/т «Милаши». 1. Дом 2019 года постройки по каркасной системе строительст…
€91,975
Рекомендовать
Дом с мебелью, с садом, с баней
Заславль, Беларусь
131 м²
Продаётся трехэтажный дом включая цоколь, с баней на благоустроенном просторном участке в жи…
€84,389
Рекомендовать
Дом с баней
Игрушковский сельский Совет, Беларусь
63 м²
Продается дом с большим ровным участком, правильной прямоугольной формы. Деревня расположена…
€14,223
Рекомендовать
Коттедж с бассейном, с гаражом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
547 м²
Предлагается в продажу коттедж в д. Лапоровичи - элитном поселке Минского района, вблизи Зас…
€270,234
Рекомендовать
Дом с гаражом, с садом, с беседкой
Слуцк, Беларусь
74 м²
Продается дом в отличном месте г. Слуцка. Реконструкция дома 2019 года. Дом деревянный, утеп…
€37,928
Рекомендовать
Дом с гаражом, с садом, с баней
Логойск, Беларусь
74 м²
Купить дом на просторном участке в Логойске Адрес: Логойск, ул. Янки Купалы. ❤️Продажа дома …
€56,797
Рекомендовать
Дом новое здание
Заболотский сельский Совет, Беларусь
167 м²
Отличный дом в 25 минутах езды от Минска, где Вы сможете отдохнуть от города душой и телом! …
€52,056
Рекомендовать
Дом с теплицей
Мясотский сельский Совет, Беларусь
124 м²
Отличный кирпичный дом с хорошей планировкой! Адрес: д.Криница, ул.Завадского ❤️ Уютный кир…
€51,676
Рекомендовать
Дом с мебелью, с садом
Слуцк, Беларусь
199 м²
Продаётся двухэтажный готовый дом в г. Слуцке! Адрес: Слуцк, ул. Добросельская ⭕️ О Вашем бу…
€52,056
Рекомендовать
Дом
Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
62 м²
Новый двухуровневый дом в живописной д. Галимцы! Адрес: д. Галимцы, ул. Центральная ❤️ Двуху…
€47,315
Рекомендовать
Дом с гаражом
Слуцк, Беларусь
119 м²
Продаётся просторный дом в г. Слуцк. Адрес: г. Слуцк, 1 пер. Якуба Коласа ❤️Уютный дом с хор…
€42,574
Рекомендовать
Дом
Жодино, Беларусь
44 м²
Дом с участком под реконструкцию в Жодино Адрес: Жодино, ул. Чайковского ❤️ Дом с участком …
€35,984
Рекомендовать
Дом
Доры, Беларусь
74 м²
Купить кирпичный дом в 50 км. от МКАД. Адрес: аг. Доры, ул. Белорусская. ❤️ Просторный кирпи…
€26,455
Рекомендовать
Дом с ландшафтным дизайном
Городьки, Беларусь
65 м²
Самое время купить дом Адрес: аг. Городьки, ул. Заречная ❤️ Уникальное предложение - уютный …
€25,506
Рекомендовать
Дом с мебелью
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
44 м²
Продается жилой дом в д. Розовка! Адрес: д. Розовка ✔️ Отличный двухуровневый дом в живой де…
€22,662
Рекомендовать
Дом
Гайна, Беларусь
47 м²
Самое время купить дом Адрес: аг. Гайна, пер. Ворожбитова. ❤️Представляем Вашему вниманию од…
€21,714
Рекомендовать
Дом с садом, с теплицей
Негорельский сельский Совет, Беларусь
78 м²
Продается крепкий домик в деревне Колодники! Адрес: д. Колодники, ул. Дачная ❤️ В каком доме…
€21,334
Рекомендовать
Коттедж с гаражом, с садом, с баней
Сёмково, Беларусь
586 м²
Выгодное вложение: купить коттедж. Адрес: аг. Сёмково, ул. Сиреневая. ❤️Представляем Вашему …
€330,919
Рекомендовать
Дом с баней
Клинок, Беларусь
76 м²
Готовый загородный дом в живописном месте. Адрес: д. Клинок, ул. Молодёжная. ❤️ Комфортный…
€20,765
Рекомендовать
Дом
Городок, Беларусь
56 м²
Дом полностью реконструирован в 2023 году и ждет своих новых владельцев !!! Адрес: аг .Горо…
€17,921
Рекомендовать
Дом с ландшафтным дизайном, с беседкой
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
75 м²
Этот большой кирпичный дом с красивой беседкой на участке может стать отличным вариантом для…
€16,973
Рекомендовать
Дом с баней
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
98 м²
Купить уютный дом в аг. Неманица Адрес: аг. Неманица, ул. Зеленая ❤️ Просторный, уютный дом …
€16,973
Рекомендовать
Дом с садом
Раковский сельский Совет, Беларусь
70 м²
Купить просторный дом для отдыха и проживания ! Адрес: д. Криница, ул. Завадского. ❤️Одноуро…
€16,973
Рекомендовать
Коттедж
Атолино, Беларусь
265 м²
Продажа элитного коттеджа в пригороде Минска. Адрес: аг. Атолино, ул. Спортивная. ❤️ Невероя…
€142,134
Рекомендовать
Дом
Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
66 м²
Самое время купить дачу Адрес: д. Новая Нива, ул. Надречная ❤️Уютная однокомнатная дача в ок…
€14,697
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Коттедж с гаражом
Смолевичи, Беларусь
273 м²
Выгодное вложение: купить коттедж Адрес: Смолевичи, ул. Алоизы Пашкевич ❤️ Представляем Ваше…
€122,317
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Коттедж с гаражом
Смолевичи, Беларусь
273 м²
Выгодное вложение: купить коттедж Адрес: Смолевичи, ул. Алоизы Пашкевич ❤️ Представляем Ваше…
€122,317
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Коттедж с садом, с ландшафтным дизайном, с теплицей
Вытроповщина, Беларусь
150 м²
Возможен обмен на квартиру в Минске! Адрес: д. Вытроповщина, ул. Тюрлевская ⭕️Дом расположен…
€94,819
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Дом с баней, с теплицей
Плещеницкий сельский Совет, Беларусь
72 м²
Одноуровневый дом на участке 18 соток в д. Отрубок! Адрес: д. Отрубок ❤️Полностью готовый дл…
€12,232
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