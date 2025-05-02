Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Пересадский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Пересадском сельском Совете, Беларусь

12 объектов найдено
Дом в Пересадский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пересадский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Уютная дача с баней в популярном месте ❤️ Дачный дом со всеми удобствами и ухоженным участко…
$25,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Пересадский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пересадский сельский Совет, Беларусь
Площадь 96 м²
Дача в живописном месте: 95 м2 уюта и комфорта для всей семьи! ❤️ Продается уютная дача в жи…
$44,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Пересадский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пересадский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Дача для отдыха и сада в окружении леса  ❤️ Просторная дача для отдыха и сада в окружении ле…
$7,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Пересадский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пересадский сельский Совет, Беларусь
Площадь 36 м²
Дачный дом недалеко от Жодино и  Борисова! ❤️ Крепкий, двухуровневый дачный дом, на просторн…
$5,300
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Остров, Беларусь
Дом
Остров, Беларусь
Площадь 65 м²
Уютный дом в городской черте (р-н Печи) ❤️ д. Остров/ Печи - это уединённое место вдали от ш…
$36,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Пересадский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пересадский сельский Совет, Беларусь
Площадь 103 м²
В живописном месте, в нескольких километрах от Борисова и Жодино, с хорошим транспортным соо…
$21,000
Оставить заявку
Дом в Пересады, Беларусь
Дом
Пересады, Беларусь
Площадь 50 м²
Дачный домик с мансардой недалеко от г. Жодино и Борисова ❤️ Дачный домик с мансардой и прис…
$12,200
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Пересадский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пересадский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Комната и кухня с ремонтом, выведены коммуникации в доме под с/у, погреб для хранения на вес…
$13,500
Оставить заявку
Дом в Пересадский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пересадский сельский Совет, Беларусь
Площадь 221 м²
Выгодное вложение: купить дачу ❤️ Отличный дом для комфортного круглогодичного проживания в …
$125,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Пересады, Беларусь
Дом
Пересады, Беларусь
Площадь 60 м²
Дом с участком в а.г. Пересады по улице Первомайская ❤️Блочный дом с большим участком в Бори…
$21,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Пересадский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пересадский сельский Совет, Беларусь
Гарантия безопасности сделки и полное юридическое сопровождение! Еще не продали или хотите о…
$4,500
Оставить заявку
Дом в Пересады, Беларусь
Дом
Пересады, Беларусь
Площадь 36 м²
Продается уютная дача в СТ Тарасик. Дача находится в 50 км от МКАД и 15 км от Г. Жодино. До …
$10,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Пересадском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти