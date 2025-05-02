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Дома в Крупицком сельском Совете, Беларусь

14 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Крупица, Беларусь
Вилла 5 комнат
Крупица, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Дом расположен на возвышенности, которая на картах отмечается как биосферный заповедник. Зде…
$325,083
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Дом в Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 230 м²
Предлагаем вашему вниманию просторный и светлый жилой дом в д. Дубинки, Минский район, Слуцк…
$99,900
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Дом в Аннополь, Беларусь
Дом
Аннополь, Беларусь
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается дом. Все тех характеристики…   Красивый, уютный, просторный и при этом компактны…
$245,000
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Дом в Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 44 м²
Продаётся дом в посёлке Аннополь. Отличное транспортное сообщение с Минском. От дома до ост…
$39,000
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Дом в Крупица, Беларусь
Дом
Крупица, Беларусь
Площадь 270 м²
Место отлично подойдет для тех, кто хочет свой частный дом недалеко от Минска, а так же орга…
$199,000
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Дом в Аннополь, Беларусь
Дом
Аннополь, Беларусь
Площадь 444 м²
Вас ждет большой удобный дом в два этажа с очень приятной стоимостью за такой метраж. В нем …
$125,000
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Дом в Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Участок 25 соток с капитальными строениями в д. Закружка ❤️ Это изумительное место по красот…
$45,000
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Дом в Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Продажа дома в деревне с участком 25 соток. Коммуникации проведены в дом, отведено место под…
$39,900
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Коттедж в Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Кирпичный дом с ремонтом в д. Закружка! ❤️ Одноэтажный дом (с возможностью обустроить мансар…
$89,490
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Дом в Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Продается деревянный дом с участком (21 сотока), расположенный в Минском районе, Крупицкий с…
$54,000
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Дом 8 комнат в Аннополь, Беларусь
Дом 8 комнат
Аннополь, Беларусь
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 444 м²
Количество этажей 2
Вас ждет большой удобный дом в два этажа с очень приятной стоимостью за такой метраж. В нем …
$125,000
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Дом в Пятевщина, Беларусь
Дом
Пятевщина, Беларусь
Площадь 60 м²
Дом с 2 участками под застройку в 15 мин. от МКАД! ❤️Надежный дом в живописной деревне рядом…
$34,500
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Коттедж в Крупица, Беларусь
Коттедж
Крупица, Беларусь
Площадь 280 м²
Продается коттедж в аг. Крупица в 17 км от МКАД в Слуцком направлении. О доме: Современный, …
$320,000
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Дом в Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Продается хороший дом в д. Черники. Минский р-н, 19 км от МКАД по Слуцкому направлению.   Дв…
$55,000
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Параметры недвижимости в Крупицком сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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