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Дома в Пригородном сельском Совете, Беларусь

14 объектов найдено
Дом в Кищина Слобода, Беларусь
Дом
Кищина Слобода, Беларусь
Площадь 67 м²
Уютный дом напротив живописной реки Нача с участком 25 соток ❤️Одноуровневый бревенчатый дом…
$10,000
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Дом в Пригородный сельский Совет, Беларусь
Дом
Пригородный сельский Совет, Беларусь
Площадь 118 м²
Ровный участок, приятный газон,А на окошке красивый вазон.Гараж, хозпостройка – все под руко…
$59,900
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Дом в Пригородный сельский Совет, Беларусь
Дом
Пригородный сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Дачный домик с мансардой и гаражом ❤️ Дачный домик с мансардой и гаражом в садовом товарищес…
$15,400
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Дом в Пригородный сельский Совет, Беларусь
Дом
Пригородный сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Цена снижена ! Продается дом в д.Юзефово , от г.Борисова 20 км. по хорошей асфальтированной …
$10,000
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Дом в Пригородный сельский Совет, Беларусь
Дом
Пригородный сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Дом в живописном месте возле леса и реки в д. Борки. Хорошее место для отдыха и наполнения э…
$5,900
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Дом в Пригородный сельский Совет, Беларусь
Дом
Пригородный сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Самое время купить дом ❤️ Дом с благоустроенным участком - идеальный вариант для тех, кто це…
$5,500
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Дом в Демидовка, Беларусь
Дом
Демидовка, Беларусь
Площадь 83 м²
В продаже квартира в блокированном жилом доме в д.Демидовка, рядом с г.Борисовом. Часть дома…
$50,900
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Дом в Пригородный сельский Совет, Беларусь
Дом
Пригородный сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Продам отличный дом в жилом состоянии в деревне Брусы, Борисовского р-на. Дом находится в 10…
$19,800
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Дом в Пригородный сельский Совет, Беларусь
Дом
Пригородный сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Напишите нам в удобный для Вас мессенджер: Viber | Telegram | WhatsApp Ответим на Ваши вопро…
$19,500
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Дом в Кищина Слобода, Беларусь
Дом
Кищина Слобода, Беларусь
Площадь 64 м²
Семейный дом с тремя комнатами - идеальное место для жизни! ❤️ Продается уютный бревенчатый …
$17,300
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Дом в Демидовка, Беларусь
Дом
Демидовка, Беларусь
Площадь 60 м²
В продаже жилой дом со всеми удобствами в д.Демидовка ( 5 км. от г.Борисова). Дом деревянный…
$43,500
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Дом в Пригородный сельский Совет, Беларусь
Дом
Пригородный сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Дачный дом с участком и идеальной баней! ❤️Добро пожаловать в СТ Красный Октябрь - уютный да…
$21,900
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Дом в Углы, Беларусь
Дом
Углы, Беларусь
Площадь 69 м²
Уютный дом с большим участком, баней и гаражом ❤️Уютный дом с возможностью сделать все под с…
$26,500
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Дом в Пригородный сельский Совет, Беларусь
Дом
Пригородный сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Уютная дача недалеко от Борисова.Дачный дом с мансардой, расположен в тихом, живописном мест…
$16,447
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Параметры недвижимости в Пригородном сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
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