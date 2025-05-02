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Дома в Узденском сельском Совете, Беларусь

15 объектов найдено
Дом в Узденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Узденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
В продаже отличная дача в СТ «Жилищник»Приезжай и отдыхай!   Общая площадь 160 кв.м. Дом- г/…
$24,900
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Дом в Семёновичи, Беларусь
Дом
Семёновичи, Беларусь
Площадь 120 м²
В живописной местности агрогородка Семеновичи, на благословенной земле Минской области, расп…
$55,000
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Дом в Тычинки, Беларусь
Дом
Тычинки, Беларусь
Площадь 171 м²
Роскошный коттедж на берегу реки: ваш оазис тишины и комфорта ❤️ Представляем вашему внимани…
$90,000
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Дом 2 комнаты в Узденский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Узденский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 54 м²
Количество этажей 1
В спокойном районе Минской области, в уютной деревне Присынок, расположился одноуровневый бр…
$11,500
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Дом 4 комнаты в Семёновичи, Беларусь
Дом 4 комнаты
Семёновичи, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
В живописной местности агрогородка Семеновичи, на благословенной земле Минской области, расп…
$55,000
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Дом в Узденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Узденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Дом с земельным участком в 60 км от МКАД ❤️ Продаётся дом с ровным земельным участком в дере…
$4,990
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Семёновичи, Беларусь
Дом
Семёновичи, Беларусь
Площадь 102 м²
Продаётся дом в аг. Семёновичи.Быстрый путь из столицы по шикарной 4-х полосной Слуцкой трас…
$24,900
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Дом 2 комнаты в Литвяны, Беларусь
Дом 2 комнаты
Литвяны, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Продается  дом в аг.  Литвяны, Садовая, 15  (Брестское направление).   О доме:   …
$10,900
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Дом в Узденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Узденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Отличный дом в д. Заболотье Узденского района, 1.5 км от Узды, 55 км от МКАД по Слуцкой трас…
$30,000
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Дом в Узденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Узденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 25 м²
Продается одноквартирный жилой дом (25 кв.м.) в Минской области, Узденском районе, Узденском…
$11,500
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Дом в Узденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Узденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Жилой дом из бруса, покрашенного снаружи размером 6,4 на 8,8 м на бутовом фундаменте с дощат…
$12,500
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Дом в Узденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Узденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Чистая окружающая среда, живописное место делает предложение эксклюзивным по приобретению ср…
$10,950
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Дом в Узденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Узденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
В спокойном районе Минской области, в уютной деревне Присынок, расположился одноуровневый бр…
$11,500
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Дом в Узденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Узденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 114 м²
Продается Агроусадьба с 3мя домами на участе 12,8 соток в живописном месте с обустроенными д…
$79,900
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Дом 1 комната в Узденский сельский Совет, Беларусь
Дом 1 комната
Узденский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 1
Дом в д.Лисовщина. Узденский район, 20 км до Минска, Брестскоенаправление. В доме: - 30 …
$13,000
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Параметры недвижимости в Узденском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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