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Продажа недвижимости в Беларуси

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13 782 объекта найдено
Квартира 1 комнатав Минск, Беларусь
VIP
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 31 м² 10/25 Этаж
€ 56,338
Однокомнатная квартира со стильным ремонтом в ЖК Минск Мир! Адрес: г. Минск, ул. Белградская…
Коттеджв Петришковский сельский Совет, Беларусь
VIP
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
198 м²
€ 136,492
Эксклюзивный таунхаус в доме на 2 семьи в Заславле Адрес: Заславль, ул. Молодечненская ❤️ Пр…
Квартира 1 спальняв Гродно, Беларусь
Квартира 1 спальня
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 7/9 Этаж
€ 72,598
Продаётся трёхкомнатная квартира в историко-культурном центре Белоруссии городе Гродно. Пло…
Дом 1 спальняв Заполье, Беларусь
Дом 1 спальня
Заполье, Беларусь
1 ванных комнат 50 м² Количество этажей 1
€ 27,482
Продается дом в а.г. Заполье, Червенский район,Минская обл. от МКАД 21 км или 15 мин на тран…
Квартира 1 комнатав Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 32 м² 1/1 Этаж
€ 15,390
Квартира 2 комнатыв Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат 60 м² 1/2 Этаж
€ 32,062
Если Вы хотите осуществить свою мечту по покупке квартиры – это предложение для Вас! С…
Квартира 2 комнатыв Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 1/5 Этаж
€ 31,970
Уютная квартира в кирпичном доме в тихом районе Молодечно Адрес: г. Молодечно, ул. Чкалова 1…
Коттеджв Свислочский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Свислочский сельский Совет, Беларусь
136 м²
€ 33,803
Продажа законсервированного жилого дома 2022 г.п. в коттеджной застройке гп Свислочь м…
Домв Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
187 м²
€ 174,051
VIP-КОТТЕДЖ  с грамотной планировкой и готовой баней из бревна, в д. Ходаково, 15 …
Домв Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
288 м²
€ 87,025
Перспективный дом в д.Дегтяное, Узденского района, Минской области Представляю вашему вниман…
Домв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
230 м²
€ 57,712
Неоконченное строение построенное по индивидуальному проекту в с/т "Стрелец-2014" …
Домв Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
167 м²
€ 54,872
Дом для круглогодичного проживания в СТ "НАДЕЖДА-МЭТЗ" , Раковский с/с,…
Квартирав Брест, Беларусь
Квартира
Брест, Беларусь
21 м²
€ 24,734
Лот 7075. В продаже часть одноэтажного кирпичного дома 1969 года постройки в микрорайоне Дуб…
Квартира 4 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Минск, Беларусь
4 Количество комнат 111 м² 9/11 Этаж
€ 162,142
Продаётся просторная четырёхкомнатная квартира со стильным ремонтом в центре столицы рядом с…
Квартира 4 комнатыв Борисов, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Борисов, Беларусь
4 Количество комнат 80 м² 4/11 Этаж
€ 42,963
Светлая четырехкомнатная квартира по улице Гагарина Адрес: г. Борисов, ул. Гагарина, д. 64 ❤…
Квартира 4 комнатыв Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат 87 м² 2/3 Этаж
€ 45,711
Просторная 4-к квартира в аг. Слобода Адрес: аг. Слобода, ул. Машерова, д. 19  -  …
Квартира 3 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 67 м² 3/4 Этаж
€ 297,719
Квартира в сталинке с уникальным ремонтом премиум-класса! Адрес:  Минск, пр-т Независим…
Квартира 3 комнатыв Копище, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Копище, Беларусь
3 Количество комнат 90 м² 8/23 Этаж
€ 141,989
Продаётся трёхкомнатная квартира в д. Копище.  Адрес: д. Копище, ул. Лопатина, д. 5. ❤️…
Квартира 3 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 75 м² 5/5 Этаж
€ 145,653
Трёхкомнатная квартира в элитном доме на площади Адрес: Минск, ул. Ленинградская, д. 2. ❤️Пр…
Квартира 3 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 7/14 Этаж
€ 86,751
3-комнатная квартира в престижном районе! Адрес: Минск, пр-т Победителей , д. 95/1 ❤️ Вниман…
Квартира 3 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 78 м² 16/19 Этаж
€ 87,850
Трёхкомнатная квартира рядом с парком в Чижовке Адрес:  Минск, ул. Ауэзова, д. 8А ✔ Пре…
Квартира 3 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 66 м² 2/5 Этаж
€ 66,872
ВНИМАНИЕ! Продается трехкомнатная квартира у метро Спортивная! Адрес: г. Минск, ул. Петра Гл…
Квартира 3 комнатыв Вилейка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Вилейка, Беларусь
3 Количество комнат 81 м² 3/3 Этаж
€ 45,803
Современная трёхкомнатная квартира с мебелью и техникой! Адрес:  Вилейка, ул. Октябрьск…
Квартира 3 комнатыв Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 4/5 Этаж
€ 41,131
 3-комнатная квартира в центре Молодечно! Адрес: Молодечно, ул.В.Гостинец, д.76 ⭕️ О Ва…
Квартира 3 комнатыв Жодино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Жодино, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 3/5 Этаж
€ 38,383
Трехкомнатная квартира в г. Жодино. Адрес: Жодино, ул. Советская д. 55. ❤️3-комнатная кварти…
Квартира 3 комнатыв Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 48 м² 1/1 Этаж
€ 38,474
Трёхкомнатная квартира с участком в д. Королёв Стан! Адрес: д. Королев Стан, ул. Лесная ❤️ Т…
Квартира 3 комнатыв Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
3 Количество комнат 60 м² 2/5 Этаж
€ 35,268
Трехкомнатная квартира на 2-ом этаже в кирпичном доме в центре Молодечно Адрес: Молодечно, у…
Квартира 3 комнатыв Логойск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Логойск, Беларусь
3 Количество комнат 75 м² 5/6 Этаж
€ 38,383
2-этажная квартира в Логойске по ул. Советская Адрес: Логойск, ул. Советская, д. 41   ⭕…
Квартира 3 комнатыв Заречье, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Заречье, Беларусь
3 Количество комнат 69 м² 1/2 Этаж
€ 34,719
Просторная квартира с отличной планировкой и большой кухней Адрес: д. Заречье, ул. Центральн…
Квартира 3 комнатыв Станьково, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Станьково, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 1/2 Этаж
€ 29,222
Деревня Станьково отличается тем, что расположена в экологически чистой зоне. Место с отличн…

Регионы с недвижимостью на продажу

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Волковыск
Щомыслицкий сельский Совет
Новодворский сельский Совет
Полоцк
Негорельский сельский Совет
Логойский сельский Совет
Лошанский сельский Совет
Хатежинский сельский Совет
Беларучский сельский Совет
Демидовичский сельский Совет
Марьина Горка
Новополоцк
Солигорск
Усяжский сельский Совет
Луговослободской сельский Совет

Параметры недвижимости в Беларуси

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Недвижимость в Беларуси

Беларусь — край озер и лесов, государство в центре Европы. Сегодня тут проживает более 9 миллионов человек. Развитая инфраструктура городов, низкий уровень преступности, красивая природа, гостеприимные белорусы, вкусные местные продукты, территориальная близость к Евросоюзу — все это делает Беларусь привлекательной страной для постоянного проживания.

Как выбрать жилье в Беларуси

В этой стране 6 областей. Если вас интересует приобретение квартиры, то лучше всего выбрать столицу или один из областных центров. В белорусских городах представлены все виды жилья. Тут можно найти 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры с ремонтом и без него. Вы можете построить помещение по договору с застройщиком или купить недвижимость в Беларуси на вторичном рынке. Практически в каждом населенном пункте вы найдете как старые обжитые районы с привычными хрущевками и панельными девятиэтажками, так и новостройки с современными планировками. Обратите внимание на то, что в новых районах квартиры зачастую могут продаваться без ремонта.

Стоимость недвижимости в Минске

Жилье в белорусской столице будет стоить дороже, чем в других городах. Обычная 1-комнатная хрущевка обойдется минимум в 40 тысяч долларов. Найти варианты дешевле в Минске вряд ли удастся. При этом предложение квартир на столичном рынке обычно опережает спрос, а значит, покупатель вправе рассчитывать на торг. В итоге разбежка между первоначальной и конечной ценой объекта может достигать внушительных сумм. Продажей недвижимости в Беларуси могут заниматься как профессиональные агенты, так и собственники.

Покупка квартиры в региональных городах

В регионах также можно отыскать привлекательные по цене и качеству постройки: многоквартирный дом, уютную двухэтажку на несколько семей или частную усадьбу. Для того чтобы купить недвижимость в Беларуси, лучше обратиться к проверенному риэлтеру. Он быстро сориентирует вас по ценам в разных частях синеокой, поможет приобрести недвижимость дешевле, разберется с узакониванием перепланировки и другими вопросами.

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