Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Жилая
  4. Квартира
  5. Бассейн

Квартиры с бассейном в Польше

Мазовецкое воеводство
2225
Варшава
2056
Лодзинское воеводство
1618
gmina Grabow
1445
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6/12
1.5 km do centrum  Mennica Residence I Sprzedaż I Wola I 2 pokoje I Grzybowska 43A Zamies…
$265,022
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Польше

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Польше

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти