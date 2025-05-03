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Квартиры с видом на горы в Польше

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Bialka Tatrzanska, Польша
Квартира 3 комнаты
Bialka Tatrzanska, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$339,369
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Международное агентство недвижимости Habita
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