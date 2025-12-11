Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Курник
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Курнике, Польша

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира в Курник, Польша
Квартира
Курник, Польша
Площадь 21 800 м²
Рассекреченная, приватизированная военная база с местным планом в неизвестном месте между Ск…
$724,643
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 комнаты в Czolowo, Польша
Квартира 3 комнаты
Czolowo, Польша
Число комнат 3
Площадь 95 м²
Бнин | простаивающая квартира в частном доме 3 комнаты | 73,73 м2 + гараж 21,61 м2
$171,466
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти