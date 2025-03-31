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Квартиры в Вроцлав, Польша

трехкомнатные
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48 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 11
Квартиры очень высокого стандарта, создаваемые как часть многофункционального комплекса во в…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира в Вроцлав, Польша
Квартира
Вроцлав, Польша
Площадь 134 м²
Продается инвестиционное место на юге Вроцлава!!!
$382,002
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Etalon Estate Group
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Квартира 4 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 4 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 86 м²
Мы рады предложить современное поместье, расположенное в привлекательной, зеленой части горо…
$371,123
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Fox Promotion S.C
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Квартира 1 комната в Вроцлав, Польша
Квартира 1 комната
Вроцлав, Польша
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Квартира на Костюшко - идеальный инвестиционный повар с необычным расположением, всего в нес…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Квартира 40 комнат в Вроцлав, Польша
Квартира 40 комнат
Вроцлав, Польша
Число комнат 40
Количество спален 40
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 459 м²
Офисное здание общей арендной площадью 2 783,15 м2, построенное на собственном фундаменте. З…
$7,00 млн
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Fox Promotion S.C
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Квартира 3 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 3 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Представляю вам уникальное предложение продажи 3-комнатной квартиры, расположенной по улице …
$180,116
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Исключительная квартира рядом с площадью Грюнвальдзки во Вроцлаве. Предлагаем климатическую …
$124,397
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Etalon Estate Group
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Квартира 5 комнат в Вроцлав, Польша
Квартира 5 комнат
Вроцлав, Польша
Число комнат 5
Площадь 85 м²
Продается привлекательная, двухэтажная, 5-комнатная квартира площадью 85,21 м2 на улице Крол…
$284,817
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 23
Квартиры очень высокого стандарта, создаваемые как часть многофункционального комплекса во в…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 3 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Оффмаркет до 15 февраля
$258,901
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Etalon Estate Group
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Квартира 4 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 4 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Полностью готовая квартира для продажи, расположенная в комплексе Innova Apartments в Вроцла…
$544,236
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Fox Promotion S.C
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Квартира 4 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 4 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 4
Площадь 68 м²
Продается просторная 4-комнатная квартира площадью 63,40 м2, расположенная в самом центре Вр…
$194,370
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Etalon Estate Group
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Квартира в Вроцлав, Польша
Квартира
Вроцлав, Польша
Площадь 768 м²
Уникальное предложение продать однодневную больницу, полностью оборудованную и адаптированну…
$1,97 млн
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 21
Квартиры очень высокого стандарта, создаваемые как часть многофункционального комплекса во в…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 1 комната в Вроцлав, Польша
Квартира 1 комната
Вроцлав, Польша
Число комнат 1
Площадь 79 м²
3 уникальные инвестиционные студии на улице Тадеуш Костюшко во Вроцлаве - готовые к продаже,…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Площадь 61 м²
ТРАНСИЦИОНАЛЬНОЕ ВСТРЕЧЕНИЕ В ПЕРЕВРАЩАЮЩЕМ ЦЕНТРЕ - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНВЕСТИЦИОНАЛЬНОЕ Квартир…
$198,711
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Квартира 5 комнат в Вроцлав, Польша
Квартира 5 комнат
Вроцлав, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 107 м²
Мы рады предложить современное поместье, расположенное в привлекательной, зеленой части горо…
$473,197
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Fox Promotion S.C
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 24
Квартиры очень высокого стандарта, создаваемые как часть многофункционального комплекса во в…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 3 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 3
Площадь 54 м²
Продается 3-комнатная квартира в Национальном подразделении, Вроцлав!
$202,145
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Площадь 36 м²
Я рад представить Функциональная 2-спальная квартира с открытой кухней устроена таким образо…
$111,180
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 12
Квартиры очень высокого стандарта, создаваемые как часть многофункционального комплекса во в…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 1 комната в Вроцлав, Польша
Квартира 1 комната
Вроцлав, Польша
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Квартира в Старом городе: инвестиции готовы
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 3 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 3
Площадь 106 м²
Продается двухэтажная квартира площадью 97,19 м2, расположенная в огороженном здании, в конт…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 1
Квартиры очень высокого стандарта, создаваемые как часть многофункционального комплекса во в…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 1 комната в Вроцлав, Польша
Квартира 1 комната
Вроцлав, Польша
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Рекомендую в очень привлекательном, тихом месте студию на улице Рымарской, на 3 этаже в здан…
$142,235
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 22
Квартиры очень высокого стандарта, создаваемые как часть многофункционального комплекса во в…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 6
Квартиры очень высокого стандарта, создаваемые как часть многофункционального комплекса во в…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 4 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 4 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Квартира с 3 спальнями на первичном рынке для продажи!Квартира площадью 81,35 м2 состоит из:…
$346,075
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Fox Promotion S.C
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 4
Квартиры очень высокого стандарта, создаваемые как часть многофункционального комплекса во в…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Представляю вам готовую к переезду, совершенно новую квартиру в историческом здании после по…
$246,202
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Параметры недвижимости в Вроцлав, Польша

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